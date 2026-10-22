이 대통령, '공공·노인 일자리 확대' 주문…"적정임금 보편화 필요"

▲ 이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 생산적 공공 일자리와 노인 일자리 확대 필요성을 강조하고, 공공영역에서의 최저임금이 아닌 '적정임금'의 보편화 필요성을 강조했습니다.이 대통령은 오늘(22일), 청와대에서 주재한 수석·보좌관 회의 비공개 회의에서 "생산적인 공공일자리를 확대하는 것이 우리 정부의 기본 정책 방향"이라며, 지방정부와의 의견 교환과 협업 필요성을 짚었습니다.그러면서, 노인 일자리 확대 등 다양한 일자리 사업 발굴을 주문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑을 통해 전했습니다.회의에서 이 대통령은 또, "공공영역에서 최저임금이 아닌 적정임금의 보편화가 필요한 시점이지 않은가"라는 화두를 던지며, 고용노동부에 지시한 바 있는 공정수당 검토의 진척 상황을 확인했습니다.앞서 이 대통령은 지난 4월, 국민경제자문회의 제1차 전체회의에서 "정규직은 안정성이라는 보상을 받으니, 비정규직은 불안정성에 대한 보상을 추가해서 똑같은 조건이면 보수가 더 많아야 한다"고 지적했습니다.이에 고용노동부는 공공 부문 공정수당 지급을 포함하는 '공공 부문 비정규직 처우 개선 대책'을 마련해 이 대통령에게 보고한 바 있습니다.이밖에도 이 대통령은 오늘 회의에서 ▲ 국민일자리 프로젝트, ▲ 서민에게 다가가는 금융, ▲ 국민 주거권 보장 등 '3대 핵심 사회정책'을 점검했습니다.그러면서, "지금은 전 국민에게 단일 정책을 적용하는 시대가 아니라 누구에게, 무엇을, 어떻게 제공할 것인지를 살펴 적재적소에 맞는 정책을 추진해야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 또, 서민금융 정책과 관련해 "서민들의 대출금리 상승에 선제적으로 대비해야 한다"며, "정부가 서민들에게 살아갈 숨구멍을 틔워주고, 최후의 버팀목이 되어야 한다"고 말했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)