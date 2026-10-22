뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[사건why] 음료에 플라스틱 조각…"암 환자라 걱정인데, 사과는커녕 모멸감만"

조지현 기자
작성 2026.10.22 19:48 조회수
PIP 닫기
[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)
--------------------------------------------

혈액암으로 항암치료를 마치고 검사를 기다리던 제보자, 카페에서 수박주스를 마셨는데 입 안에 이물감이 느껴졌습니다. 수박씨인가 싶었지만 느낌이 너무 이상해서 뱉어보니 날카로운 플라스틱 조각들이었습니다. 카페 측은, 냉동 수박 포장재가 믹서에 함께 갈린 것으로 보인다고 설명했는데요. 문제는 카페와 프랜차이즈 본사 측의 대응이었습니다. 대체 어떻게 했기에, 제보자가 '심한 모멸감을 느꼈다'며 제보를 해 온 걸까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
조지현 기자 사진
조지현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지