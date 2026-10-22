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[사건why] 수억 원 드림카 뽑았는데…"선루프에서 물이"

조지현 기자
작성 2026.10.22 19:48 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)
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많은 사람들이 '드림카'로 꼽는, 대당 수억원짜리 수입차. 지난 9월 주식까지 팔아 이 차를 구입한 제보자, 3억원 가까운 드림카에 행여나 흠집이라도 생길까 세차장도 비싼 곳으로 골랐습니다. 그런데 첫 자동 세차 중 예상치 못한 상황이 벌어졌습니다. 차 안으로 물이 떨어진 겁니다. 차량 구입 후 한 번도 열어보지 않은 선루프에서 물이 새는 어이 없는 상황이었는데요. 수입 판매사에 문제를 제기하자 돌아온 대답은 더욱 황당했습니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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