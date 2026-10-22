[이슈빡] 불타는 거리, 성난 민심…프랑스에 무슨 일이?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 조현승 (KIET 산업연구원 연구위원), 조홍식 (숭실대 정치외교학과 교수)

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프랑스 시위가 연일 격화하고 있습니다. 교육 문제로 촉발된 시위는 물가 상승과 생활고에 대한 불만으로 번지면서 프랑스 전역에서 55만명이 거리로 쏟아져 나왔습니다. 곳곳에서 방화와 약탈이 이어지면서 일부 지역에서는 야간 통금까지 시행중입니다. 주말인 오는 24일에는 대규모 시위가 또 예고돼 있습니다. 이번 시위, 무엇이 화근이었을까요? 그 문제는 과연 프랑스만의 문제일까요?



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