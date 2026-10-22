[날씨/XR] 한파특보 해제…내일 제주 비

하루아침에 차가워진 공기에 많이 놀라셨죠.



오늘(22일) 고기압을 따라 차가운 북풍이 불어 들면서 아침에 반짝 추위가 찾아왔는데요.



지금은 한파특보는 모두 해제가 됐고요.



내일 낮부터는 기온이 조금씩 오르면서 추위도 누그러질 전망입니다.



한편, 타이완 남동쪽 해상에서 북상하고 있는 30호 태풍 참피는 주말경 방향을 오른쪽으로 틀어 일본 규슈를 향할 것으로 예상됩니다.



우리나라 부근에는 강한 편서풍이 불고 있어서 태풍이 북상하지는 못하겠습니다.



다만 태풍과 아열대 고기압 사이에서 강한 수증기가 밀어 올려지면서 내일부터 제주와 남부 지방을 중심으로 비가 길게 이어질 전망입니다.



내일과 모레 예상되는 비의 양을 보면 제주에 최고 80mm로 많겠고요, 태풍이 가장 우리나라에 최근접하는 일요일과 월요일 사이에도 한 차례 강한 비 가능성이 있습니다.



절기 상강을 하루 앞둔 오늘 북춘천에서는 작년보다 엿새가 빨리 올가을 첫얼음이 관측됐습니다.



내일 아침까지는 다소 춥겠습니다.



서울의 아침 기온이 7도로 예년보다 기온이 낮겠고요, 낮부터는 기온이 20도 이상 크게 오르는 지역이 많아서 오늘보다 4~6도가량이 더 오르겠습니다.



주말에는 날이 한층 더 온화해지겠습니다.



주말에 충청권과 강원 영동까지 비가 확대되겠고요, 다음 주 월요일에 비가 그치고 나면 기온이 다시 떨어질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)