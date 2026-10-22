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5시간 만에 돌아온 부캉이…"추가 유도 중단"

김수윤 기자
작성 2026.10.22 20:42 조회수
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<앵커>

어제(21일) '부캉이'가 수로 밖으로 나가면서 이제 마지막 인사일 거라 생각했는데, 불과 5시간 만에 다시 돌아왔습니다. 당국은 강제로 내보내지 않고, 스스로 나갈 때까지 지켜보기로 했습니다.

김수윤 기자입니다.

<기자>

10시간이 넘는 3차 외해 유도 작업 끝에 어제저녁 6시 수로를 떠났던 부캉이.

그런데 밤 11시쯤 차단 그물을 뚫고 다시 돌아왔습니다.

당국은 주변 선박들의 엔진 소음 등에 예민하게 반응한 부캉이가 그물과 바닥 사이 틈을 비집고 들어온 것으로 추정하고 있습니다.

[김현우/국립수산과학원 연구관 : 선박 항행에 따른 수중 소음 그리고 강한 빛이 있고 외부 자극 요인들이 개체의 감각 기관을 교란하는 이유가 되지 않을까.]

시민들은 돌아온 부캉이가 반갑기만 합니다.

[황종현/충남 천안시 서북구 : 귀소 본능이라는 게 있잖아요. 많은 사람들이 볼 수 있도록 머물다 갔으면 좋겠어요.]

하지만 수온이 떨어지고 먹이 활동도 활발하지 않은 데다, 반복적으로 상처가 발견된 만큼, 계속 머무를 수 없다는 게 전문가 의견입니다.

[최윤/국립군산대 해양생물학과 명예교수 : 배고픈 부캉이가 바닥에서 먹잇감을 찾으려고 반복적으로 바닥을 파면서 생긴 상처가 아닌가….]

당국은 오늘도 외해 유도를 시도하려다 상태를 지켜보는 모니터링 체제로 전환했습니다.

강제로 내보내기보단 달라진 환경에 적응하고 체력을 회복할 시간을 주는 게 낫다고 판단한 겁니다.

부캉이는 주로 수로 입구 주변에서 발견됐는데, 현재는 바깥 부산항 제1부두 인근 바다까지 활동 반경을 넓힌 상태입니다.

[김현성/해양수산부 생태자원과장 : 잠영 시간이 늘어나고 있고, 깊이도 깊어졌습니다. 추가적인 외해 유도는 오히려 스트레스를 유발하고 적응을 어렵게 할 수 있다는 판단이 있어서….]

당국은 차단 그물을 보강하고, 부캉이의 상태를 지켜볼 방침입니다.

(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 정용화)
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