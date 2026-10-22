금융위원장 "산업은행 부산 이전, 국회에서 결정할것"

▲ 이억원 금융위원장이 22일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 위원 질문에 답하고 있다.

이억원 금융위원장은 오늘(22일) 한국산업은행 부산 이전 문제를 두고 "국회에서 결정할 사항"이라고 밝혔습니다.이 위원장은 이날 국회 정무위원회 종합국정감사에서 '산은 본점 부산 이전에 대한 정부의 공식 입장이 무엇인가'라는 국민의힘 박성훈 의원(부산 북구을)의 질의에 "추진하다가 국회에서도 아마 그게 정리가 돼서 그렇게 하지 않는 걸로 정리가 된 걸로 알고 있다"라고 답했습니다.이 위원장은 이어 '산은 본점 부산 이전을 추진하는 것인가'라는 박 의원의 거듭된 질문에 "이전 문제가 일찌감치 정리된 것으로 알고 있다"는 취지로 답변했습니다.이후 속개한 회의에서 박 의원이 "국회에서 산업은행 부산 이전을 무산시킨 어떠한 시도도 없었다"며 해명을 요구하자 "국회에서 결정할 거고 국회 권한이 있는 것"이라고 답했습니다.산업은행 본점 소재지를 서울에 두도록 한 현행 산업은행법 개정이 이뤄져야 하는 만큼 국회에 달린 문제라는 취지로 해석됩니다.산은 부산 이전은 윤석열 정부에서도 추진됐다가 직원들이 크게 반발하고 산은법 개정안도 처리되지 못하면서 무위로 돌아갔습니다.박 의원은 "제3금융중심지 추가 논의에 앞서 산업은행 부산 이전을 포함한 기존 부산 금융중심지의 내실화 방안부터 먼저 마련해야 한다"며 "금융산업의 본질은 집적 효과인 만큼 확실한 선택과 집중이 필요하다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)