금융위원장 "산업은행 부산 이전, 국회에서 결정할것"

▲ 이억원 금융위원장이 22일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 위원 질문에 답하고 있다.
이억원 금융위원장은 오늘(22일) 한국산업은행 부산 이전 문제를 두고 "국회에서 결정할 사항"이라고 밝혔습니다.
이 위원장은 이날 국회 정무위원회 종합국정감사에서 '산은 본점 부산 이전에 대한 정부의 공식 입장이 무엇인가'라는 국민의힘 박성훈 의원(부산 북구을)의 질의에 "추진하다가 국회에서도 아마 그게 정리가 돼서 그렇게 하지 않는 걸로 정리가 된 걸로 알고 있다"라고 답했습니다.
이 위원장은 이어 '산은 본점 부산 이전을 추진하는 것인가'라는 박 의원의 거듭된 질문에 "이전 문제가 일찌감치 정리된 것으로 알고 있다"는 취지로 답변했습니다.
이후 속개한 회의에서 박 의원이 "국회에서 산업은행 부산 이전을 무산시킨 어떠한 시도도 없었다"며 해명을 요구하자 "국회에서 결정할 거고 국회 권한이 있는 것"이라고 답했습니다.
산업은행 본점 소재지를 서울에 두도록 한 현행 산업은행법 개정이 이뤄져야 하는 만큼 국회에 달린 문제라는 취지로 해석됩니다.
산은 부산 이전은 윤석열 정부에서도 추진됐다가 직원들이 크게 반발하고 산은법 개정안도 처리되지 못하면서 무위로 돌아갔습니다.
박 의원은 "제3금융중심지 추가 논의에 앞서 산업은행 부산 이전을 포함한 기존 부산 금융중심지의 내실화 방안부터 먼저 마련해야 한다"며 "금융산업의 본질은 집적 효과인 만큼 확실한 선택과 집중이 필요하다"고 지적했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글