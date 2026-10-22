"컴백 앞두고 음해성 루머 심각"…빅히트 뮤직, 투바투 악성 게시물 법적 대응

그룹 투모로우바이투게더(TXT, 이하 투바투) 소속사 빅히트 뮤직이 아티스트 보호를 위한 강력한 법적 대응에 나섰다.



빅히트 뮤직은 22일 공식 입장을 통해 "최근 해외 SNS 및 온라인 커뮤니티에 당사 소속 아티스트에 관한 허위사실 및 악의적 루머가 무분별하게 유포되고 있는 상황을 확인했다"라며 엄중한 법적 조치 진행 상황을 알렸다.



그동안 사실과 다른 악성 게시물이 있어도 루머의 불필요한 재확산을 방지하고자 별도의 언급을 자제해 왔다는 소속사는 "그러나 컴백을 앞두고 아티스트를 음해하려는 목적의 악성 루머와 게시물이 심각한 수준에 이르고 있다고 판단했다"며 법적 대응 수위를 높이게 된 배경을 설명했다.



이어 "악성 게시물을 게시하고, 유포하는 행위는 아티스트의 인격과 명예를 심각하게 훼손하는 명백한 범죄"라며 "현재 국내외 플랫폼의 관련 게시물에 대해 증거를 수집하고 있으며, 어떠한 선처나 합의 없이 무관용 원칙에 따라 강경하게 조치할 것"이라고 강조했다. 또한 팬들에게 하이브 아티스트 권익 침해 제보 사이트를 통한 적극적인 제보를 당부했다.



한편 악성 루머에 칼을 빼 든 투바투는 오는 11월 16일 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)을 발매하고 컴백한다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)