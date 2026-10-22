이 대통령 "잠재성장률 역사적 전환점…균형성장 마중물 삼아야"

▲ 이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "국제통화기금(IMF)이 우리 잠재성장률에 대해 2년 연속 상승할 것이라고 예측했다. 고도 성장기였던 1980년대 이후 40년 만의 일"이라며 "정부가 바뀔 때마다 약 1%씩 하락한 잠재성장률이 우리 정부에서 역사적 전환점을 맞이하는 것"이라고 평가했습니다.이 대통령은 이날(22일) 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 "3저 호황이던 1980년대 당시와 달리 중동전쟁으로 인한 고유가나 글로벌 공급망 위기 같은 불리한 여건에서 나온 전망이어서 더욱 의미가 깊다"며 이같이 말했습니다.이 대통령은 "제가 여러 차례 우하향하는 잠재성장률을 상향 전환하겠다고 말씀드렸으나 쉬운 과제가 아닌 것은 알고 있었다"며 "우리 경제의 성장 토대가 더욱 단단해지고 있다는 참으로 반가운 소식"이라고 언급했습니다.특히 이 대통령은 "이런 흐름을 지속 가능하고 균형 잡힌 성장으로 나아가는 마중물로 삼아야 한다"고 당부했습니다.이어 "이를 위해 인공지능(AI)과 반도체 등 첨단전략 산업의 경쟁력을 한층 강화하고 회복이 더딘 부분에 재정과 정책 자원을 집중해야 한다"며 "대한민국 경제가 새로운 성장 궤도에 안착할 수 있도록 재정적·정책적 방안을 적극적으로 개발하고 동원해야 한다"고 진단했습니다.구체적으로는 "현재 산업 구조의 변화로 경제가 성장하더라도 청년의 일자리 통로는 좁아지고 수출과 내수의 격차는 좁혀지지 않고 있다"며 "이런 불균형이 고착되면 청년의 경제 참여가 저하되고 내수 기반이 약해지며 잠재성장률 반등 기회가 물거품이 될 수도 있다"고 지적했습니다.그러면서 "이런 문제를 시장에만 전적으로 맡겨서는 안 된다"며 "확보된 재정 여력을 청년 일자리 확대와 주택공급, 국내 소비 활성화 등에 필요한 만큼 충분하게 투입해달라"고 주문했습니다.아울러 "지금 금리 상승이 예측되고, 상당 기간 (추세가) 지속될 가능성이 크다는 의견도 있다. 이를 고려해 금융 약자들에 대한 지원도 강화해야 한다"고 부연했습니다.대·중소기업 격차에 대해서도 "성장의 과실이 대기업에만 집중되면 양극화가 심해져 국가의 성장 잠재력을 훼손한다. 전체 일자리의 80% 이상을 차지하는 중소기업이 소외되는 성장은 지속 가능하지도, 바람직하지도 않다"며 "대기업과 중소기업이 함께 성장하는 산업 생태계를 만들어야 한다"고 역설했습니다.나아가 "중소기업과 대기업이 동반성장을 하며 국민경제 성장을 견인하도록 상생협력의 패러다임을 새롭게 전환해야 한다"며 "이를 위해 인공지능 발달과 산업재편에 발맞춰 제조업과 건설업 등에 집중됐던 기존 상생의 틀을 플랫폼과 금융 등 다양한 영역으로 확장할 필요가 있다"고 설명했습니다.이 대통령은 "3대 메가 프로젝트와 7대 시드 프로젝트, 3대 핵심 사회 정책 등 국가적 사업에서도 대·중소기업의 협력을 촉진하는 맞춤형 상생협력 방안을 강구해야 한다"고 거듭 강조했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)