OK저축은행, 삼성화재 꺾고 2패 뒤 1승으로 프로배구컵대회 마감

▲ OK저축은행 러셀의 스파이크

남자 프로배구 OK저축은행이 삼성화재를 꺾고 한국배구연맹(KOVO) 컵대회를 마감했습니다.OK저축은행은 22일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 A조 경기에서 삼성화재에 세트 점수 3대 2로 역전승했습니다.먼저 두 세트를 내주고 내리 세 세트를 따내는 집중력이 돋보였습니다.이미 A조 2패로 준결승 진출에 실패했던 OK저축은행은 삼성화재를 잡고 유종의 미를 거뒀습니다.경기 초반 고전했던 카일 러셀(등록명 러셀)이 경기 중반 이후 강서브를 앞세워 4개의 서브 에이스를 포함, 14득점 해 역전승에 앞장섰습니다.김정호(13득점)와 차지환, 메흐란 페이제맘두스트(등록명 페이즈·이상 10득점)가 뒤를 받쳤습니다.팀 블로킹에서도 OK저축은행은 11대 4로 상대를 압도했습니다.토미 틸리카이넨 감독 체제로 올 시즌을 맞이하는 삼성화재는 3패로 대회를 마쳤습니다.송명근이 19득점으로 양 팀 통틀어 가장 많은 점수를 냈으나 역전패를 막지 못했습니다.OK저축은행은 1, 2세트에서 상대의 서브와 블로킹에 고전하며 세트를 내줘 패색이 짙었습니다.하지만 3세트부터 전열을 가다듬은 OK저축은행은 러셀과 김정호 쌍포가 살아나며 25대 18로 반격에 나섰습니다.흐름을 탄 OK저축은행은 4세트에서도 초반부터 거세게 몰아붙여 승부를 원점으로 돌렸습니다.5세트 OK저축은행은 러셀의 연속 서브 에이스로 6대 3까지 달아나며 확실한 승기를 잡았습니다.흔들린 삼성화재는 범실을 연발하며 자멸했고, 14대 10 매치 포인트에서 박창성이 블로킹으로 마지막 득점을 올리며 15대 10 대역전극을 완성했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)