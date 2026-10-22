[자막뉴스] "새엄마라더니 알고 보니 친모?"…살해 후 스스로 신고한 40대, 왜?

서울 강서구에서 60대 친어머니를 살해한 40대 딸이 경찰에 붙잡혀 조사받고 있습니다.



서울 강서경찰서는 오늘 오전 강서구 우장산동에서 친어머니를 살해한 혐의로 40대 여성 A씨를 긴급 체포해 수사하고 있습니다.



경찰은 오늘 오전 8시 15분쯤 어머니를 살해했다는 A씨의 자진 신고를 받고 출동해 오전 8시 40분쯤 사건이 발생한 주거지에서 그를 검거했습니다.



범행 당시 집에는 A씨와 피해자만 있었던 것으로 파악됐습니다.



경찰이 현장에 도착한 후 집 밖에 있던 A씨의 딸도 "엄마가 이상한 말을 한다. 할머니가 전화를 안 받는다"며 경찰에 신고했습니다.



당시 A씨는 딸에게 피해자인 모친이 자신에게 독이 든 음식을 먹이려 했다는 취지로 말한 것으로 조사됐습니다.



하지만 경찰은 현재까지 독약과 관련된 정황은 확인되지 않았다고 밝혔습니다.



A씨와 피해자 사이에 금전 문제나 특별한 원한 관계는 없었는데, 다만 A 씨는 정신 질환으로 치료를 받은 전력이 있던 것으로 알려졌습니다.



경찰은 그동안 A씨가 피해자에게 욕설을 하는 등 부정적인 감정을 드러낸 적이 있었다는 진술을 확보했습니다.



A씨는 경찰에 최초 신고할 당시 "새엄마한테 나쁜 짓을 했다"고 말한 것으로 전해졌지만, 경찰 조사 결과 두 사람은 친모녀 관계인 것으로 확인됐습니다.



이에 경찰은 긴급체포 당시 적용한 살인 혐의를 존속살해로 변경할 방침입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)