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[이슈대담] 축구 대표팀 '불화설' 실상은? "손흥민 '주장 교체' 의견 확산…협회는 갈등 중재할 사람·능력 없어"

이혜미 기자
작성 2026.10.22 16:56 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이정찬 SBS 스포츠부 기자
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● 이슈 대담

이정찬 / SBS 스포츠부 기자
"갈등은 어느 조직이나 있어…해결 방식이 문제"
"대표팀 균열 커지는 듯…주장 교체 의견 확산"
"언론이 갈등설 다룰 때 신중해야"
"선수들, 최소한의 설명과 이해 구하는 태도 필요"
"대표팀이 망가지길 바라는 선수는 없어"
"손흥민 영향력, 팀에 지나치게 커진 건 사실"
"축구협회, 갈등 중재할 사람·능력 없어"
"'96 라인', 의무감·책임감 갖고 이해 구할 필요"
"손흥민, 팀 하나로 묶을 노력 필요"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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