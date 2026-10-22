이형일 "내년까지 공적 주택 10만 호 수도권 입주…시장 안정될 것"

▲ 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 22일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 2026년도 종합 국정감사에 출석해 질의에 답하고 있다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(22일) "공적 주택은 올해 4분기부터 내년까지 약 15만 호가 입주할 것"이라며 "이 중에 한 10만 호 정도가 수도권에 입주한다고 파악하고 있다"고 말했습니다.이 부총리는 이날 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 주택 공급을 국민들이 체감할 수 있어야 한다는 취지로 더불어민주당 김남준 의원이 질의하자 이같이 답했습니다.그러면서 이 부총리는 또 "예전에는 인허가를 중심으로 (주택 공급 목표치를) 발표했다가 미착공이 많기 때문에 착공으로 관리를 하고 있다"며 "입주까지 가면 훨씬 더 체감도가 올라갈 것"이라고 덧붙였습니다.국민의힘 이종욱 의원이 서울 아파트 가격 전망을 묻자 이 부총리는 "단기적으로 보면 상방과 하방 요인이 혼재돼 있다"면서도 "현재 인허가나 착공 등 공급 선행지표가 올라가고 있고, 2028년부터 3기 신도시 공모 물량이 늘어날 것으로 보고 있다"고 설명했습니다.그는 이어 "공급 확대 노력을 더 열심히 하면 시장도 점점 안정되는 모습으로 찾아가지 않을까 생각한다"고 내다봤습니다.국민연금 기금운용위원회가 국민연금의 국내 주식 비중 확대를 의결할 때 당시 재경부 1차관이던 이 부총리도 회의에 참석했고, 이날 결정이 주가 하락 때 국민연금이 고갈될 수 있다는 우려를 키웠다는 김상훈 국민의힘 의원 지적에는 "국민연금의 국내 주식 비율 상향은 시장 상황, 기금 원칙 등 여러 가지 같이 본 것"이라고 해명했습니다.이 부총리는 "(국민연금) 리밸런싱을 1월에 유예했는데, 5월쯤 돼서는 이제 리밸런싱 유예를 그만하자고 해서 7월 1일부터 정상화시켰다"며 "대신에 (국내 주식) 목표 비중을 올리지 않을 경우 이대로 가면 (국민연금의 주식) 매도가 급격하게 일어날 것 같으니 목표 기준을 올린 것"이라고 설명했습니다.그는 이어 "단기적인 증시 부양, 주가 방어를 위해서 그렇게 한 것은 아니다"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)