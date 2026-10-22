러·우크라, 3자 회담한다지만…난타전에 사상자 속출

▲ 21일 러시아군 미사일 공격받은 키이우 주택가

러시아와 우크라이나가 밤새 상대방 수도를 겨냥해 미사일·드론 공격을 주고받으면서 우크라이나에서만 7명이 숨진 것을 포함해 사상자가 속출했습니다.러시아가 우크라이나 수도 키이우를 향해 두 차례 탄도미사일 공격을 단행했고, 우크라이나도 모스크바로 수백 발의 드론을 발사했습니다.미국의 중재로 3자 종전 협상 재개가 가시화하는 와중에도 양측 모두 공세를 늦추지 않는 상황입니다.오늘(22일) 로이터·AFP 통신 등에 따르면 러시아군은 전날 저녁에 이어 이날 새벽에도 키이우 도심에 미사일 공격을 감행했습니다.비탈리 클리치코 키이우 시장은 전날 저녁 드니프로강 동쪽 지역 두 곳이 공격받아 주택 여러 채와 주유소, 운송 장비 등이 파손되고 6명이 다쳤다고 밝혔습니다.이날 새벽 이어진 공격으로는 15명이 부상했으며, 이 중 8명이 병원 치료를 받고 있습니다.드니프로강을 가로지르는 남부 다리의 지하철 시설도 파손돼 일대 통행이 제한되기도 했습니다.우크라이나 공군은 추가 공격 가능성이 있다며 주민들에게 대피소에 머물 것을 당부했습니다.키이우 밖에서는 사망자가 잇따랐습니다.우크라이나 당국에 따르면 남동부 자포리자에서 3명, 동부 도네츠크주에서 2명이 숨졌고, 북동부 수미와 하르키우에서도 각각 1명이 사망했습니다.하르키우에서는 부상자도 4명이 발생했습니다.중부 폴타바주의 주요 산업 도시인 크레멘추크에서도 에너지 기반 시설이 드론 공습을 받았습니다.크레멘추크는 우크라이나 최대 규모의 정유공장이 있는 곳입니다.키이우를 향한 미사일 공격이 이어지는 사이, 모스크바에서는 우크라이나 드론 수백 대가 격추됐습니다.세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 이날 SNS 메시지를 통해 전날 저녁 8시 30분부터 이날 오전 4시 사이 모스크바 일대 상공으로 드론 630대가 날아왔으며, 이 중 163대가 모스크바로 접근했다고 밝혔습니다.드론은 대부분이 격추됐지만, 모스크바 인근에서 민간인 2명이 다쳤습니다.모스크바 남쪽에 인접한 툴라주에서는 드론 70대가 격추됐습니다.모스크바에서 남쪽으로 400㎞가량 떨어진 리페츠크에서도 일부 드론이 방공망을 뚫고 아파트와 의료 시설을 타격해 1명이 다쳤다고 지역 당국자는 전했습니다.이번 러시아와 우크라이나 간 상호 공격은 스티브 윗코프 미국 대통령 특사가 종전 협상 재개를 위해 양국 정상을 잇달아 만난 직후 벌어졌습니다.윗코프 특사는 지난 20일 노르웨이 오슬로에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만난 뒤 21일 상트페테르부르크에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 면담했습니다.젤렌스키 대통령은 신속한 협상 재개를 추진하는 미국의 입장을 지지한다고 밝혔고, 크렘린궁도 푸틴 대통령이 3자 협상 재개에 원칙적으로 동의했다고 전했습니다.트럼프 대통령은 윗코프 특사와 푸틴 대통령의 회동 뒤 종전에 대해 "아마도 지금이 가장 가까운 시점"이라고도 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)