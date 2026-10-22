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[여담야담] 김민석 "조희대 탄핵, 국민 설득 먼저. 국조 우선"…박용진 "총선 이길 자신 있으면 탄핵해라"

조성현 기자
작성 2026.10.22 16:16 수정 2026.10.22 16:20 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 최선호 SBS 논설위원
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● '조희대 탄핵' 갈림길 ~ ● 오세훈 내일 2심 선고

박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"민주당, 총선에 자신 없으면 탄핵하면 안 돼"
"강경한 목소리로 국정 책임지는 것 아냐"

김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"항소심 재판부, 공명정대한 판결 보여주려는 듯"
"명확한 정황 없이 시장직 박탈?…감당 안 될 것"

최선호 / SBS 논설위원
"강성 지지층 여론 분명해…김민석 속도 조절하는 중"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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