[여담야담] 수사기관장 각료 회의 참석 다른 나라 사례는? 주영진 앵커가 AI에 물어보니…

[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 최선호 SBS 논설위원
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● "제미나이에 물어봐" 논란 ~ ● '중수청장 배석' 갑론을박
박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"제미나이에 트집…수준 낮아"
"중수청장 배석 찬반 논쟁이 핵심"
"김지용, 대통령과 등 돌릴 각오로 수사 임해야"
"적당한 수위에서 참석 조절할 필요 있어"
김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"엄중한 국정 사안, AI 자문…가벼운 처사"
"중수청장, 독립성·중립성 수사 역량 발현 될지 우려"
"대통령 주변 먼저 수사해야…엄중한 판단 가능할지 우려"
"중립성 훼손 될지언정 대통령 책임"
최선호 / SBS 논설위원
"중수청장 배석, 국민 여론이 관건"
"이 대통령, 정면 대응…이슈 관리 거칠어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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