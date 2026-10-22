이 대통령, 초등학교 운동회 찾아…공 던지기 함께 하며 응원

▲ 이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 볼풀공 채우기를 하고 있다.

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이재명 대통령이 전북 익산의 한 초등학교 가을 운동회를 찾아 학생들과 어울리며 경기에 참여했습니다.이 대통령은 '노타이'에 남색 정장 차림으로 익산 왕궁초등학교의 '체육 한마당' 행사를 방문했습니다.먼저 이 대통령은 "제가 초등학교 운동회에 한번 가보고 싶다고 하니까 운동회를 하는 데가 없다고 하더라"라며 "찾다 찾다 여기까지 왔다"면서 학생들과 교직원, 학부모들에게 인사했습니다.이후 정장 재킷을 벗고 흰색 바람막이 점퍼로 갈아입은 이 대통령은 학생들 틈에 섞여 직접 경기에 임했습니다.먼저 이 대통령은 학생들을 향해 "열심히 하자, 파이팅"이라고 외치고 긴 천 위에 짐볼을 굴리는 경기에 참여한 뒤 학생들과 '하이파이브'를 했습니다.공을 굴리는 과정에서 얼굴 부분에 가볍게 공을 맞은 이 대통령이 이마를 짚고 웃기도 했습니다.이 대통령은 바구니에 볼풀공을 던져넣는 경기에도 자리해 학생들과 섞여 직접 바닥에 있는 공을 주워 던졌습니다.다른 경기가 진행될 때는 "이겨라"라고 연호하며 학생들을 응원했습니다.이 대통령은 운동회의 '하이라이트'인 이어달리기 순서에는 학생들과 어깨동무하고 주자들을 향해 "달려"라고 말하며 응원전을 폈고, 직접 테이프를 잡고 결승선에서 계주 마지막 주자를 맞이했습니다.이 대통령은 이날 행사 내내 학생, 학부모들의 '셀카'나 사인 요청에 응했고, 자신에게 달려와 인스타그램 팔로우를 해달라고 요청하는 학생들에게는 휴대전화를 넘겨주기도 했습니다.모든 경기가 끝난 뒤 이 대통령과 학생들은 운동장에서 마무리 체조를 했고 참석자들이 다 함께 "왕궁(교명), 파이팅"을 외치는 것으로 이날 행사가 마무리됐습니다.(사진=연합뉴스)