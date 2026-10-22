"아파트서 코브라에 손등 물려 마비"…중학생 적발

▲ 충북 청주청원경찰서

청주의 한 중학생이 기르던 코브라를 불법 거래하려다 손등을 물려 119에 신고했다가 경찰에 적발됐습니다.경찰과 소방 당국이 전한 바에 따르면 지난 20일 11시 25분쯤 청주시 서원구의 한 아파트에서 A(14) 군이 코브라에 손등을 물렸다는 신고가 접수됐습니다.A 군은 마비 증세를 보이다가 헬기로 국군수도병원으로 옮겨져 해독 치료를 받았습니다.생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.A 군은 당시 자신이 키우던 지정관리 야생동물인 포레스트 코브라를 타인에게 매매하려고 꺼냈다가 손등을 물린 것으로 파악됐습니다.지정관리 야생동물은 수입과 보관 등을 원칙적으로 금지하고 있습니다.단 국민 건강이나 생태계를 해칠 위험이 없는 동물을 백색목록으로 지정해 신고 후 거래할 수 있습니다.A 군은 온라인 카페를 통해 코브라를 구해 사육해온 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 군을 상대로 코브라 입수 경위와 신고 여부 등을 조사한 뒤 형사 입건 여부를 결정할 방침입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)