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탁구 김기태·김보겸, 장애인AG 남자복식 금메달…4전 전승

유병민 기자
작성 2026.10.22 14:45 조회수
탁구 김기태·김보겸, 장애인AG 남자복식 금메달…4전 전승
▲ (왼쪽부터) 김보겸, 김기태

한국 장애인 탁구의 김기태(28·서울특별시청)와 김보겸(26·경남장애인체육회)이 아시안패러게임(장애인 아시아경기대회) 남자복식 금메달을 합작했습니다.

김기태-김보겸 조는 22일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 탁구 남자복식(스포츠등급 MD22) 풀리그 마지막 경기에서 모하맛 하즐린 압둘라-제나툴 파미 아맛 제나(말레이시아) 조를 게임 점수 3대 0으로 꺾었습니다.

태국전 기권승을 포함해 4전 전승을 거둔 두 선수는 다른 조의 남은 경기 결과와 관계없이 금메달을 확정했습니다.

전날 타이완 조를 3대 1, 홍콩 조를 3대 0으로 제압한 두 선수는 이날 오전 태국의 기권으로 3승째를 챙긴 뒤 말레이시아전까지 승리했습니다.

김기태는 지난 20일 남자 단식 Class 11 우승에 이어 두 번째 금메달을 수확하며 대회 2관왕에 올랐습니다.

2014 인천 대회부터 네 대회 연속 금메달을 따낸 김기태의 아시안패러게임 통산 금메달도 7개로 늘었습니다.

이번 대회 단식에서 동메달을 획득한 김보겸은 남자복식에서 자신의 첫 아시안패러게임 금메달을 목에 걸었습니다.

단식에서 금메달 6개를 따냈던 한국 탁구는 이번 우승으로 대회 전 목표로 내건 금메달 7개를 채웠습니다.

김기태는 이날 오후 서양희(40·울산장애인체육회)와 혼합복식(XD22)에 나서 자신의 첫 아시안패러게임 3관왕에 도전합니다.

김기태가 혼합복식까지 제패하면 개편 이후 한국 남자 선수로는 처음이자, 한국 탁구에서는 항저우 대회 서수연에 이어 두 번째 3관왕이 됩니다.

김기태는 초등학교 3학년 때 아버지를 따라 탁구장을 찾으면서 탁구에 흥미를 느꼈습니다.

2011년 장애 진단을 받은 뒤에도 선수의 꿈을 이어갔고, 2016 리우데자네이루 패럴림픽 4위와 도쿄 대회에서 메달을 따지 못한 아쉬움을 딛고 세 번째 도전인 2024 파리 대회에서 정상에 올랐습니다.

김보겸은 2020년 선수로 등록한 뒤 국제 무대에서 경험을 쌓았습니다.

2022년 스페인 코스타브라바 오픈에서 남자복식과 혼합복식을 제패한 데 이어 첫 아시안패러게임에서도 금메달을 수확했습니다.

(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)
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