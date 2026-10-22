숙박·음식 등 내수 업종 신생기업 줄어…9년 만에 최소 규모

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지난해 신생기업 수는 5년 연속 내리막을 걸었고, 매출과 고용이 빠르게 늘어난 고성장기업은 1년 사이 16% 줄었습니다.전체 활동기업 중 새로 생긴 기업과 소멸한 기업의 비율을 뜻하는 '신생률'과 '소멸률'은 각각 역대 최저를 기록했습니다.국가데이터처가 오늘(22일) 발표한 2025년 '기업생멸행정통계(잠정) 결과'를 보면 지난해 '신생기업'은 90만 8천 개로 전년보다 1만 4천 개(1.5%) 감소했습니다.2020년 106만 8천917개를 기록한 후 5년 연속 감소세였습니다.작년 신생기업 수는 2016년(88만 4천344개) 이후 9년 만에 가장 적었습니다.신생기업은 전년도에 활동이 없다가 해당 연도에 매출액이나 상용근로자가 생긴 기업을 뜻합니다.지난해 매출액이나 상용근로자가 있는 '활동기업'은 774만 8천 개로 10만 6천 개(1.4%) 늘었습니다.활동기업 중 신생기업 비율인 '신생률'은 11.7%로 0.3%포인트(p) 하락했습니다.2011년 통계 작성 이후 가장 낮은 수준으로, 2020년 15.6% 이후 5년 연속 내림셉니다.산업별로 보면 숙박·음식점업 신생기업이 1만 6천 개(-11.0%), 부동산업이 1만 5천 개(-8.6%) 각각 줄었습니다.숙박·음식점업은 2년 연속, 부동산업은 5년 연속 감소하고 있습니다.내수와 밀접한 업종에서 신생기업이 줄었습니다.다만, 도소매업 신생기업은 1만 4천 개(6.2%) 늘었습니다.2024년 기준 '소멸기업'(활동기업이었다가 매출액과 상용근로자가 사라진 기업)은 76만 9천 개로 2만 1천 개(2.7%) 줄었습니다.소멸률은 10.1%로 0.4%p 하락해 신생률과 마찬가지로 통계 작성 이후 가장 낮았습니다.2023년(79만 1천 개)에는 고금리 여파 등으로 소멸기업이 통계 작성 이후 가장 많았다가, 2024년 감소세로 돌아섰습니다.국가데이터처 관계자는 "경기가 살아나서 기업들이 덜 소멸했다기보다는 폐업 비용 부담 등이 있어 폐업을 지연하는 버티기라고 할 수도 있을 것 같다"고 소멸기업 감소 현상을 풀이하고서 "다만, 뚜렷하게 분석할 수는 없어 흐름을 더 지켜봐야 할 것 같다"고 단서를 달았습니다.2023년 신생기업이 2024년까지 살아남은 비율(1년 생존율)은 63.9%로 0.5%p 하락했습니다.2년 연속 떨어져 2018년(63.6%) 이후 6년 만에 가장 낮았습니다.반면 신생기업의 5년 생존율은 36.5%로 0.1%p 올라 역대 최고를 기록했습니다.2016년 이후 8년 연속 상승셉니다.종사자 규모별로 보면 1인 활동기업은 621만 7천 개로 11만 4천 개(1.9%) 늘었지만, 2인 이상 기업은 153만 1천 개로 7천 개(0.5%) 줄었습니다.전체 활동기업 중 1인 기업 비중은 80.2%습니다.2024년 기준 종사자 2인 이상 소멸기업은 5만 8천 개로 6천 개(12.3%) 늘어, 1인 소멸기업이 2만 7천 개(3.7%) 줄어든 것과 대비됐습니다.대표자 연령별로는 70대 이상 활동기업이 81만 개로 9만 1천 개(12.7%), 60대가 187만 7천 개로 6만 1천 개(3.4%) 늘었습니다.고령화의 영향으로 풀이됩니다.반면 40대는 2만 6천 개(1.6%), 30대 미만은 1만 5천 개(6.7%) 감소했습니다.상용근로자 10명 이상 기업 가운데 최근 3년간 매출액과 상용근로자가 연평균 20% 이상 늘어난 '고성장기업'은 지난해 4천534개로 855개(15.9%) 감소했습니다.2021∼2024년 5천 개 수준을 유지하다 4천 개 수준으로 내려왔습니다.고성장기업 가운데 사업자등록을 한 지 4∼5년 된 '가젤기업' 역시 1천146개로 208개(15.4%) 줄었습니다.