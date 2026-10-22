"죽일 의도 있었나" 묻자…역삼 연쇄방화 70대 구속 기로

▲ 20일 서울 강남구 역삼동 소재 건물 두 곳에서 연달아 방화한 혐의를 받는 70대 남성 A 씨가 서울 수서경찰서로 압송되고 있다.

지난 20일 서울 강남구 역삼동 빌딩 두 곳에 연달아 불을 질러 19명을 다치게 한 혐의를 받는 70대 남성이 구속 기로에 섰습니다.서울중앙지법은 오늘(22일) 오후 3시부터 현존건조물방화치상 혐의를 받는 70대 남성 A 씨의 구속 전 피의자 심문을 엽니다.낮 1시 40분쯤 구속 전 피의자 심문 출석을 위해 서울 수서경찰서에서 나온 A 씨는 '죽일 의도가 있었냐'는 취재진 질문에 "겁주려고 했다"고 답했습니다.이어 "세상에 알리려 했다"며 이 나라에서 사기꾼을 보호하고 있다"고 말했습니다.'겁을 주려는 건데 왜 엘리베이터 앞에 불을 질렀냐'는 질문에는 사기를 당했다는 말만 반복했습니다.A 씨의 구속 여부는 이르면 오늘 중 결정됩니다.A 씨는 지난 20일 오전 11시 54분쯤 신명빌딩 3층과 낮 12시 1분쯤 한양빌딩 4층에 잇따라 불을 질러 19명을 다치게 한 혐의를 받습니다.이 가운데 변리사 1명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.방화가 발생한 곳은 모두 특허 법인 사무실로, A 씨는 자신의 특허 등록 과정에서 해당 특허 법인이 사기를 쳤다고 의심하며 앙심을 품고 범행에 나선 것으로 경찰은 보고 있습니다.A 씨는 지난 20일 체포된 직후 경찰서로 압송되면서 "특허 법무법인에서 사기를 쳤다"고 주장했습니다.당일 진행된 피의자 조사에서도 "그들(특허 법인 관계자)에게 겁을 주고 이 일을 세상에 알리고 싶었다"고 진술한 것으로 파악됐습니다.서울 수서경찰서는 어제 A 씨에 대한 구속영장을 신청하면서 A 씨가 범행 당일에 맞춰 집 계약 종료를 통보한 점과 출소한 지 얼마 지나지 않아 범행한 점 등을 고려해 주거지가 불분명하고 도주의 우려가 있다고 적시했습니다.또 범행 도구를 모두 버린 점을 들어 증거인멸의 우려도 있다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)