'친명 검사' 지적 받은 검찰총장 대행…"정치검사였으면 윤석열에게 붙었을 것"

▲ 이정현 검찰총장 직무대행이 22일 국회 법제사법위원회에서 열린 공소청(구 대검찰청)에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.

이정현 검찰총장 직무대행(공소청 차장검사)이 '정치 검사'라는 야권의 비판에 "전혀 사실이 아니다"라고 반박했습니다.이 대행은 오늘(22일) 국회 법제사법위원회 국정감사에서 자신의 행적을 지적한 국민의힘 김민전 의원의 질의에 "'친명 검사'라는 말이 있는데 지난해 6월 정부가 바뀐 뒤에도 저는 6개월 가까이 법무연수원 연구위원으로 있었다"고 답했습니다.김 의원은 이 대행이 문재인 정부 시절 이른바 '채널A 검언유착 의혹' 수사를 지휘한 점 등을 근거로 "검찰이 결국 문을 닫게 된 게 정치 검찰 때문이라는데 이 대행도 정치 검사 아니냐"고 비판했습니다.이 대행은 "검사 생활을 29년 넘게 해오는 동안 흑을 흑이라고 생각했고 백을 백이라고 생각했을 뿐 아니라 단 한 차례도 흑을 백이라고 판단하고 업무 처리를 한 적은 없다"며 "정치 검사라는 말에 전혀 동의할 수 없다"고 반박했습니다.그러면서 이 대행은 "제가 정치 검사였으면 당시 윤석열 총장한테 붙었을 것"이라며 "(윤 총장이) 정치에 입문하는 게 예상되는데 어떻게 불이익을 예상하면서 3년 6개월간 법무연수원에 있겠느냐"고 반문했습니다.이 대행은 검언유착 의혹이 무죄로 결론 났다는 지적에 대해 "이 모 기자가 기소됐지만 한동훈 전 검사장이 휴대전화 비밀번호를 제공하지 않아 밝혀지지 않는 부분이 있었던 '반쪽짜리 기소'였다"며 "사건 전모가 밝혀지지 않은 상태로 재판이 이뤄졌다"고 설명했습니다.지난 4월 국회에서 쌍방울 대북 송금 수사를 두고 사과한 데 대해서는 "대통령 사건이었기 때문에 사과한 게 아니다"라며 "저희가 늘 강조했듯 절제되지 않은 먼지떨이·망신 주기 수사 방식에 대해 원칙적 입장을 밝힌 것"이라고 말했습니다.대북 송금 수사와 관련해 징계가 청구된 박상용 인천지검 부부장검사를 두고서는 "(피의자를) 회유하고 술을 제공했는데 본인이 관리를 제대로 못 했다는 이유로 징계에 회부됐고 일부 범죄 비위 사실이 들어가 있는 걸로 알고 있다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)