검찰총장 대행 "국무회의서 사건 언급 안 할 것…중립성 우려는 전달"

▲ 이정현 공소청장(검찰총장) 직무대행(오른쪽부터)과 김종철 경찰청장 직무대행, 전종민 중대범죄수사청장 직무대행이 6일 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 있다.

이정현 검찰총장 직무대행(공소청 차장검사)은 오늘(22일) 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해 국무회의에서 구체적 사건을 언급하지 않겠다고 밝혔습니다.이 대행은 이날 국회 국정감사에서 국민의힘 윤상현 의원의 질의에 "국무회의가 전 국민한테 생중계되고 있다"며 "여러 차례 국무회의에 참석하고 있지만 단 한 차례도 구체적 사건에 대해 언급한 바가 없고 언급할 생각도 없다"고 답했습니다.윤 의원은 "지난 25년간 검찰총장이 국무회의에 참석한 사례가 없었다"며 "(이 대통령이) 구체적 사건에 개입하지 않겠다고 해도 검찰총장이 공소 유지와 관련해 압박받을 수밖에 없다"고 지적했습니다.이 대행은 "국무회의에 참석하는 취지는 국정 전반에 대한 이해를 높이고 일반 정책적 사무에도 참여해 논의의 장을 마련하겠다는 것"이라고 설명했습니다.다만, 이 대행은 "공소청장의 국무회의 참석이 공정성과 중립성을 침해할 우려가 있다는 말씀은 법무부를 통해 잘 전달되도록 하겠다"고 밝혔습니다.앞서 이재명 대통령은 지난해 12월 각 부처 소속의 외청도 국무회의에 참석하라고 지시했고, 이에 따라 검찰총장·경찰청장 직무대행도 배석하기 시작했습니다.그제(20일) 열린 국무회의에는 이정현 검찰총장 대행과 함께 김지용 초대 중대범죄수사청장, 김종철 경찰청장 직무대행이 모두 자리했습니다.(사진=연합뉴스)