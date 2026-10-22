[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…수로 나갔다가 다시 유턴…떠나기 싫은 부캉이

1. 북한의 김여정 노동당 부장이 대남 확성기 방송을 재개하겠다고 경고하지 않았습니까? 여기에 대해서 국방부가 반응을 내놓았습니다. 맞대응 가능성을 공개적으로 언급한 건데요. 국방부의 정빛나 대변인은 오늘(22일) 정례 브리핑 자리에서 만약에 북한이 무엇인가를 한다면 우리도 당연히 비례적 조치를 해야 한다고 생각한다고 말했습니다. 통일부도 별도의 입장문을 내놓고 불과 1년여 전 서로를 향해 확성기를 틀며 남북 주민 모두가 고통을 경험한 적이 있다. 이러한 잘못을 다시는 반복해서는 안 될 것이라며 군사분계선 일대에서 정전협정을 위반하고 긴장과 충돌의 위험을 키우는 행위는 즉각 중단돼야 한다고 강조했습니다. 김여정 부장 어제에 이어 오늘도 국경선 요새와 공사의 정당성을 주장하면서 대남 확성기도 수일 내 대기 상태에 들어갈 것이라고 밝혔습니다.



2. 한국은행이 오늘 금융통화위원회를 열었습니다. 기준금리를 3%로 동결했습니다. 지난 7월과 8월 기준금리를 0.25%포인트씩 연속으로 높였던 만큼 기존 조치의 효과를 점검하면서 속도 조절에 나선 것으로 풀이되고 있습니다. 금통위는 대내외 위험 요인의 전개 상황과 두 차례 인상의 파급 영향을 점검할 필요가 있다고 판단했다며 금통위원 7명 모두가 동결하는데 찬성했다고 설명했습니다. 올해와 내년 성장률이 지난 8월의 전망치였던 3.3%와 2.9%를 상당폭 넘어설 것으로 예상하면서 내년 소비자 물가, 근원물가 상승률도 기존 전망치인 2.3%와 2.5%를 웃돌 전망이라는 설명도 덧붙였습니다.



3. 연세대학교 포털 서비스가 외부 공격으로 해킹됐습니다. 재학생, 졸업생, 교직원 등 1만 5천여 명의 개인정보가 유출된 겁니다. 학교 측은 학번, 휴대전화 번호, 이메일 등이 유출됐다면서도 주민등록번호 같이 민감한 정보는 유출되지 않았다고 강조했는데요. 개인정보보호위원회와 교육부의 유출 사실을 알린 연세대 오늘 낮부터 홈페이지에 조치 사항을 공지할 예정입니다.



4. 부캉이 소식입니다. 부캉이를 도대체 어찌해야 할까요? 걱정하시는 분들이 많을 것 같습니다. 부산 북항 친수공원 인공수로에서 한 달 넘게 머물다가 어제 당국의 3차 유도 작업 때 수로 바깥까지 나갔던 상어 부캉이가 또다시 수로 안쪽으로 돌아왔다고 합니다. 부캉이는 어제저녁 6시쯤 당국의 3차 유도 작업 끝에 수로 밖으로 이동하는 데 성공했지만, 어젯밤 11시쯤 수로 재진입을 막기 위해 설치한 1차 차단막 부유시설 안쪽으로 들어온 모습이 목격된 겁니다. 부캉이는 현재 1차 차단막인 부유 시설과 2차 차단막인 그물 사이에 약 가로 30m, 세로 30m 구역을 반복해서 돌아다니고 있는 것으로 알려졌습니다. 당국은 부캉이가 제한된 공간에서 받는 스트레스를 줄이기 위해서 우선 2차 차단막 한쪽을 개방해서 오갈 수 있도록 하고 부캉이를 다시 수로 밖으로 내보내는 작업을 재개할 예정이라고 설명했습니다.