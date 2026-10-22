금감원, 기와 체인 사칭 등 '가짜 체인 사기'에 소비자경보 '주의' 발령

▲ 금융감독원

두나무가 개발 중인 블록체인 네트워크 '기와(GIWA)'를 사칭한 가짜 체인으로 사기가 발생하자 금융감독원이 소비자경보를 발령했습니다.금감원은 오늘(22일) 이 같은 내용의 소비자경보를 발령했다고 밝혔습니다.지난 19일 금감원 국정감사에서 블록체인 기와체인을 사칭해 사기조직이 약 28억 원을 탈취한 사례가 지적된 이후 조치입니다.금감원은 "온체인 기반 가상자산 사기는 자금이동 및 탈취가 수분에서 수시간 내 초고속으로 완료되고 피해 구제가 매우 어렵다"며 "신종 온체인 사기 수법으로 인한 추가 피해를 예방하기 위한 것"이라고 설명했습니다.사기조직은 사회관계망서비스(SNS)와 커뮤니티 등에서 '네트워크(메인넷) 기습 오픈' 등 허위 홍보로 투자자를 유인한 뒤 가짜 네트워크를 만들어 가상자산 이전을 유도했습니다.기와의 공식 네트워크 체인ID는 '91342'이지만 사기조직은 이와 유사한 '9134'를 체인ID로 하는 등 유사하게 제작했습니다.이용자들은 가짜 네트워크 브릿지(블록체인 간 가상자산 이전 장치)로 이더리움을 입금했고, 사기조직은 이를 편취했습니다.금감원은 "아직 정식 출시되지 않았거나 개발 중인 메인넷을 지원하는 브릿지, 스마트 컨트랙트 등은 100% 사기"라며 "반드시 공식 홈페이지 등의 공지사항을 확인하고 이외의 정보는 신뢰하지 말라"고 당부했습니다.신생·미검증 네트워크의 '기습출시', '에어드랍' 등 마케팅은 사기일 가능성이 높아 유의하고, 탈중앙화거래소(DEX)를 통한 거래는 사기 발생 시 피해구제가 어렵다고도 강조했습니다.금감원은 "신규 블록체인 개발 예정인 가상자산사업자 등에 개발 진행상황 등을 공지하고 관련 유의사항을 안내토록 할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)