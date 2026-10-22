태풍 '참피' 한반도 올 가능성은…주말까지 남부 비

▲ 제30호 태풍 참피가 보이는 22일 오전 11시 30분 천리안위성 2A호 영상

제30호 태풍 참피가 한반도로 향할 가능성은 낮은 것으로 예보됐습니다.다만 23일부터 25일까지 남부지방과 제주를 중심으로 충청 이남에 비가 오는 원인이 되겠습니다.기상청에 따르면 태풍 참피는 오늘(22일) 오전 9시 강도 4의 세기로 대만 타이베이 남동쪽 710킬로미터 해상을 지났습니다.남피는 북서진하다가, 24일쯤 일본 규슈 쪽을 향해 방향을 틀 것으로 보입니다.현재로선 25일 일본 가고시마 서남서쪽 580킬로미터 부근 해상을 지날 때가 국내와 가장 가까운 때가 될 것으로 예상됩니다.그러면서 남해상 일부가 참피의 강풍 반경에 들겠고, 이에 태풍특보가 내려지면서 참피는 국내 영향 태풍으로 분류될 전망입니다.이 경우 참피는 1951년 이후 역대 가장 늦게 국내에 영향을 준 태풍이 됩니다.종전 기록은 1998년 10월 16일부터 18일 사이 국내에 상륙하지는 않았으나 영향을 준 태풍 제브입니다.참피는 일본 남동쪽 아열대고기압과 함께 남쪽에서 수증기를 끌어올리고 국내로 유입시켜 비가 내리게 합니다.23일 오후 제주부터 비가 내리기 시작해 밤 전남과 경남남해안 곳곳까지 확대된 뒤 남부지방과 제주에서 25일까지 이어지겠습니다.25일 오후 들어서는 충청 일부에도 비가 올 것으로 예상됩니다.23일부터 24일까지 이틀간 예상 강수량은 제주 북부와 서부를 제외한 지역 30에서 80밀리미터, 제주 북부와 서부 10에서 40밀리미터, 광주와 전남, 부산, 울산, 경남 5에서 30밀리미터, 대구와 경북 5에서 20밀리미터, 전북 5에서 10밀리미터입니다.참피는 육상에 거센 바람과 해상에 거센 풍랑을 일으키겠습니다.제주에 23일 오후부터, 남해안에 24일부터 순간풍속이 시속 55킬로미터, 산지는 시속 70킬로미터를 웃도는 강풍이 불겠습니다.제주의 경우 항공기 운항에 차질이 있을 수 있으니 사전에 정보를 확인해야 합니다.제주해안에 오늘부터, 남해안에 23일부터 너울이 유입돼 높은 물결이 강하게 밀려오겠으며 제주남쪽먼바다와 남해동부바깥먼바다에 당분간 바람이 시속 30에서 65킬로미터, 초속 8에서 18미터로 거세게 불고 물결이 1.5에서 4.0미터, 최고 5.0미터 이상으로 높게 일겠습니다.참피가 국내에 상륙할 가능성은 작습니다.우선 우리나라 주변 바다 해수면 온도가 태풍이 세력을 유지하기엔 낮습니다.또 참피는 일본 남동쪽 아열대고기압 가장자리를 따라서 움직이게 될 텐데, 현재 이 고기압 세력 전망에 따르면 참피는 규슈 쪽으로 향할 확률이 높습니다.25일쯤 우리나라 대기 상층에선 제트기류가 굉장히 강할 전망인데, 서쪽에서 동쪽으로 빠르게 부는 제트기류는 태풍의 북상을 저지합니다.물론 변동성은 있습니다.일본 남동쪽 아열대고기압이 지금 예상보다 서쪽으로 세력을 확장하면, 참피가 대만 동쪽 해상에서 일본으로 방향을 꺾는 것이 아니라 대만과 중국 남동부를 거치며 세력이 약화한 뒤 국내로 올 수 있습니다.실제 유럽중기예보센터 수치예보모델은 이 가능성을 높게 보고 있습니다.태풍에서 약화한 저기압도 많은 비를 뿌리며 피해를 일으킬 수 있습니다.앞서 광복절 연휴 때 거제 등에 기록적인 호우를 내린 것도 제13호 태풍 돌핀에서 약화한 저기압이었습니다.기온은 절기 상강인 23일 아침까지 평년기온을 밑돌다가 상승세로 돌아서겠습니다.23일은 아침 최저기온이 3에서 15도, 낮 최고기온이 18에서 23도겠으며 토요일인 24일은 8에서 17도와 17에서 21도, 일요일인 25일은 9에서 17도와 18에서 24도가 되겠습니다.기온은 27일쯤 우리나라 북서쪽에서 고기압이 확장하면서 찬 공기가 유입돼 다시 한파특보가 내려질 정도로 하강하겠습니다.(사진=국가기상위성센터 제공, 연합뉴스)