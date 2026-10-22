사이클 허윤정, 장애인AG 도로 경기 금메달…부상 딛고 우승

▲ 허윤정이 21일 일본 시즈오카현 이즈시 사이클 스포츠센터 5km 서킷 코스에서 열린 '제5회 아이치-나고야 아시안패러게임' 사이클 여자 H1-5 타임 트라이얼에서 경기하고 있다.

2026 아이치·나고야 장애인 아시안게임(아시안패러게임)에서 사이클 종목의 허윤정(53세/전라남도 사이클연맹) 선수가 부상을 딛고 금메달을 따냈습니다.허윤정은 오늘(22일) 일본 시즈오카현 이즈시 이즈 사이클 스포츠센터 도로 코스에서 열린 여자 도로경기(스포츠등급 H1-3)에서 2시간 00분 31초로 우승했습니다.어제 개인도로독주에서 빗길 내리막에 넘어지고도 동메달을 따냈던 허윤정은 오늘 다섯 바퀴를 모두 선두로 통과하며 정상에 올랐습니다.며칠 전 코스 답사 중 앞선 선수와 추돌을 피하려다 왼쪽 발목을 다친 허윤정은 붕대를 감고 출전했습니다.통증과 부기가 이어져 2∼3시간마다 진통제를 먹으면서도 끝까지 페달을 돌렸습니다.한 살 때 척수수막염을 앓은 허윤정은 2015년 배드민턴에 입문했고, 2022년 사이클로 전향해 이듬해 국가대표로 뽑혔습니다.지난 항저우 대회에선 두 종목 모두 5위였지만, 이번에는 동메달에 이어 금메달을 따냈습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)