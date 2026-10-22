뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"PHP에 치명적 결함"…KISA, 긴급 보안 업데이트 권고

이태권 기자
작성 2026.10.22 12:07 조회수
PIP 닫기
<앵커>

국내에서도 보안 취약점이 알려지면서 정부 당국은 관계 기업 등에 보안 조치를 안내하는 등 긴급 대응에 나섰습니다. 한국인터넷진흥원은 프로그래밍 언어 PHP의 4가지 버전이 영향을 받는 걸로 나타났다며 보안 업데이트를 권고했습니다.

이태권 기자입니다.

<기자>

이번에 보안 취약점이 발견된 PHP는 웹사이트 제작에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어입니다.

서버 측 프로그래밍 언어를 식별할 수 있는 전 세계 웹사이트 중 약 75%가 PHP를 사용하는 걸로 알려졌는데, 웹사이트 기술 통계 사이트 Aguko에 따르면 국내에서도 전체 웹사이트 가운데 약 87%인 14만여 곳 이상이 PHP를 쓰고 있습니다.

보안 위협이 가시화되자 한국인터넷진흥원, KISA는 보안 업데이트를 권고하고 나섰습니다.

KISA는 이번에 확인된 취약점이 예외 상황을 제대로 처리하지 못하는 '부적절한 예외 상황 처리' 취약점과 이미 해제된 메모리를 다시 참조하는 '해제 후 사용' 취약점 등 2건이라고 밝혔습니다.

그러면서 영향을 받는 버전은 PHP 8.2와 8.3, 8.4, 8.5 등 4개 버전이라며, 특히 8.1 이하 버전은 공식 보안 지원이 종료된 만큼 지원 중인 버전으로 업그레이드해야 한다고 강조했습니다.

과학기술정통부도 어젯(21일)밤 사이버 위협 정보 분석·공유 시스템인 C-TAS의 회원사와 정보보호최고책임자 신고 의무 기업을 대상으로 PHP 취약점에 대한 보안 조치를 요청했습니다.

C-TAS는 KISA가 운영하는 시스템으로, 약 5천900개 참여 기업과 기관이 사이버 위협 정보를 공유하는 체계입니다.

보안 업계에서는 보안 인력과 대응 역량이 상대적으로 부족한 중소기업은 패치 적용에 어려움을 겪을 수 있는 만큼 외부 접속 임시 차단을 고려하고, 정부에서도 긴급패치 등 지원에 나서야 한다고 지적하고 있습니다.

(영상취재 : 제일, 영상편집 : 박춘배)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지