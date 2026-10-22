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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.10.22 12:05 조회수
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1. 전 세계 웹사이트 70%에서 사용하는 프로그래밍 언어 PHP에서 심각한 보안 취약점이 발견돼 유럽 국가들이 정부 웹사이트 접속을 차단했습니다. 우리 정부 당국도 기업 등에 보안 조치를 안내하는 등 긴급 대응에 나섰습니다.

2. 북한이 연일 대남 압박 수위를 높이고 있습니다. 김여정 노동당 부장은 국경선 요새화 공사가 계속될 것이며 대남 확성기를 며칠 내 가동 대기 상태에 놓겠다고 밝혔습니다.

3. 서울 역삼동 연쇄 방화범 A 씨에 대한 구속영장실질심사가 오늘(22일) 오후 진행됩니다. 경찰은 A 씨가 범행 당시 특정인의 근무 여부를 물었다는 진술을 확보하고 살인미수 혐의 적용도 검토하고 있습니다.

4. 어제 3차 유도 작업 끝에 수로 밖으로 나갔던 상어 '부캉이'가 오늘 아침 재진입 방지용으로 쳐놓은 차단막을 넘어 수로 안쪽에서 목격됐습니다.
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