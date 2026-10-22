"9살 남자 원숭이의 엄마입니다"…구급대에 온 손 편지

▲ 구급 출동으로 도움받은 시민이 염포119안전센터에 전달한 편지와 과일박스

나무에서 떨어져 머리를 다친 9살 어린이 가족이 응급처치와 병원 이송을 도운 구급대원들에게 손 편지와 과일을 보내 고마움을 전했습니다.울산 북부소방서는 지난 20일 오후 2시쯤 염포119안전센터에 9살 어린이 A군과 가족이 찾아와 감사 편지와 과일 상자를 전달했다고 밝혔습니다.A군은 지난 18일 울산 동구 한 아파트 놀이터에서 나무에 올라갔다가 떨어져 머리가 찢어졌으며, 출동한 구급대원들에게 응급처치받은 뒤 근처 대학병원에서 수술받았습니다.A군 어머니는 편지에서 자신을 '9살 남자 원숭이의 엄마'라고 소개하며 "아이가 잘못될까 싶어 정신 못 차리는 와중에 저를 계속 진정시켜 주셨다"고 감사의 뜻을 표했습니다.이어 "빠르게 출동해주신 덕분에 아이가 머리에 아무런 문제 없이 수술을 마치고 또 신나게 뛰어놀며 지내고 있다"며 "늘 응원하는 사람들이 많다는 걸 잊지 않으셨으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.센터 관계자는 "마땅히 해야 할 일을 했을 뿐인데 따뜻한 마음을 전해주셔서 큰 감동을 받았다"며 "앞으로도 시민 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 전했습니다.(사진=울산 북부소방서 제공, 연합뉴스)