[자막뉴스] "파리 곧 무슬림 도시 될 것" 일파만파…마크롱 등판해 "완전히 거짓!"

마크롱 프랑스 대통령이 자국의 폭력 사태를 두고 이민자 문제를 거론한 트럼프 미국 대통령을 강하게 비판했습니다.



트럼프 대통령이 프랑스에 대한 허위정보를 퍼뜨리고, 이를 미국 선거에 이용하고 있다고 직격한 겁니다.



현지 시간 21일 중동을 순방 중인 마크롱 대통령에게 최근 프랑스에서 발생한 폭력 사태에 외세가 개입한 정황이 있느냐는 기자 질문이 나왔습니다.



마크롱 대통령은 사건 자체에 외세가 개입한 가시적인 증거는 없다면서도, 외국에 의한 정보 조작은 분명히 존재한다고 주장했습니다.



그러면서 외국 정상들을 포함한 여러 인사가 "어리석고 용납할 수 없는 논평"을 내놓고 있다고 지적했습니다.



특히 프랑스에서 실제로 일어나지 않은 장면을 담은 인공지능 생성 이미지들이 온라인에 퍼졌다고 밝혔습니다.



또 프랑스가 이주민과 이슬람주의자들에게 침략당했다는 주장에 대해서는 "완전히 거짓"이라고 선을 그었습니다.



구체적인 사례를 들진 않았지만 에펠탑 정상이 팔레스타인 국기로 뒤덮인 가짜 이미지 등을 가리킨 것으로 해석되고 있습니다.



취재진이 트럼프 대통령을 겨냥한 발언인지 묻자 마크롱은 "그를 포함한 여러 사람 중 한 명"이라고 답했습니다.



그러면서 "이런 순간에 누가 프랑스를 사랑하고 누가 사랑하지 않는지가 드러난다"고 말했습니다.



트럼프 대통령이 프랑스를 사랑하지 않는다는 뜻이냐는 질문에는 "그렇게 판단할 수밖에 없다"고 했습니다.



마크롱 대통령은 일부 외국 정치인들이 프랑스를 희생양 삼아 선거운동을 하고 있다고도 주장했습니다.



특히 대서양 건너편에서 선거를 앞둔 지도자들이 AI로 만들어진 허상을 믿거나 조작된 정보를 퍼뜨리면서 프랑스의 상황을 정치적으로 이용하고 있다고 지적했습니다.



다음 달 미국 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령과 그의 지지 세력인 MAGA 진영을 겨냥한 발언으로 해석됩니다.



앞서 트럼프 대통령은 최근 프랑스의 폭력 사태를 거론하며 "파리가 곧 무슬림 도시가 될 것", "이민자가 문제의 원인"이라는 취지의 발언을 이어왔습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)