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김도영 홈런쇼에 가려진 역투…KIA 3연승 책임진 '선발 삼총사' (ft.양현종)

작성 2026.10.22 17:27 조회수
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KIA 타이거즈가 막강한 타선의 화력을 앞세워 준플레이오프 3연승을 거둔 가운데, 선발 투수들의 활약도 빛났습니다.

네일과 올러가 나란히 호투한 데 이어, 정규시즌 LG전에서 고전했던 시라카와는 9탈삼진 역투로 플레이오프 진출을 이끌었습니다.

여기에 정규시즌 최종전에서 KIA의 3위 확정에 힘을 보탠 양현종까지.

화끈한 타선에 가려졌던 KIA 마운드의 활약을 〈스포츠머그〉가 모았습니다.

(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
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