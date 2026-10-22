김도영 홈런쇼에 가려진 역투…KIA 3연승 책임진 '선발 삼총사' (ft.양현종)

KIA 타이거즈가 막강한 타선의 화력을 앞세워 준플레이오프 3연승을 거둔 가운데, 선발 투수들의 활약도 빛났습니다.



네일과 올러가 나란히 호투한 데 이어, 정규시즌 LG전에서 고전했던 시라카와는 9탈삼진 역투로 플레이오프 진출을 이끌었습니다.



여기에 정규시즌 최종전에서 KIA의 3위 확정에 힘을 보탠 양현종까지.



화끈한 타선에 가려졌던 KIA 마운드의 활약을 〈스포츠머그〉가 모았습니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)