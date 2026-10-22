홍지선 "전월세 상승 원인은 입주 물량 감소…공급이 근본 해법"

▲ 홍지선 국토교통부 장관
홍지선 국토교통부 장관은 "전월세 상승의 가장 큰 원인은 착공 부진에 따른 입주 물량 감소"라며 "근본 해법은 공급"이라고 강조했다 홍 장관은 어젯(21일)밤 엑스(X·옛 트위터)에 이런 내용을 담은 '월세 부담에 대한 걱정, 무겁게 듣고 있습니다'라는 게시글을 올렸습니다.
그는 "올해 1∼8월 서울 주택 인허가와 착공은 지난해보다 40% 넘게 늘었고, 내년 말까지 수도권 공적주택 약 10만 가구가 입주한다"며 "20년 장기 민간임대와 보편형 공공임대도 늘려, 오래 안심하고 살 수 있는 선택지를 넓히겠다"고 했습니다.
홍 장관은 최근 전세 거래가 줄고 월세 거래가 늘어나는 현상은 임대차 시장의 구조적 변화라고 진단했습니다.
홍 장관은 "전세의 월세화는 1인 가구 증가와 전세 사기 여파 등에 따른 임대차 시장의 구조적 변화"라며 "정부는 이 변화 속에서 국민의 주거비 부담을 덜기 위한 지원을 넓혀 왔다"고 말했습니다.
이어 "총급여 8천만 원 이하 무주택 근로자가 요건을 갖춘 주택에 살 때 연 1천만 원 한도로 월세의 15~17%를 세금에서 공제받는다"며 "총급여 5천500만 원 이하이고 월세가 매달 100만 원이라면 연 최대 170만 원까지 공제된다"고 설명했습니다.
또 "청년 월세 월 최대 20만 원을 지원하고 있다"며 "월세 부담을 덜 방안을 계속 찾겠다"고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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