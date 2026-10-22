홍지선 "전월세 상승 원인은 입주 물량 감소…공급이 근본 해법"

▲ 홍지선 국토교통부 장관

홍지선 국토교통부 장관은 "전월세 상승의 가장 큰 원인은 착공 부진에 따른 입주 물량 감소"라며 "근본 해법은 공급"이라고 강조했다 홍 장관은 어젯(21일)밤 엑스(X·옛 트위터)에 이런 내용을 담은 '월세 부담에 대한 걱정, 무겁게 듣고 있습니다'라는 게시글을 올렸습니다.그는 "올해 1∼8월 서울 주택 인허가와 착공은 지난해보다 40% 넘게 늘었고, 내년 말까지 수도권 공적주택 약 10만 가구가 입주한다"며 "20년 장기 민간임대와 보편형 공공임대도 늘려, 오래 안심하고 살 수 있는 선택지를 넓히겠다"고 했습니다.홍 장관은 최근 전세 거래가 줄고 월세 거래가 늘어나는 현상은 임대차 시장의 구조적 변화라고 진단했습니다.홍 장관은 "전세의 월세화는 1인 가구 증가와 전세 사기 여파 등에 따른 임대차 시장의 구조적 변화"라며 "정부는 이 변화 속에서 국민의 주거비 부담을 덜기 위한 지원을 넓혀 왔다"고 말했습니다.이어 "총급여 8천만 원 이하 무주택 근로자가 요건을 갖춘 주택에 살 때 연 1천만 원 한도로 월세의 15~17%를 세금에서 공제받는다"며 "총급여 5천500만 원 이하이고 월세가 매달 100만 원이라면 연 최대 170만 원까지 공제된다"고 설명했습니다.또 "청년 월세 월 최대 20만 원을 지원하고 있다"며 "월세 부담을 덜 방안을 계속 찾겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)