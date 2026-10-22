보험연 "내년 보험산업 성장률 3.5% 전망…2년 연속 하락세"

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내년 보험산업 성장률이 3.5%에 그쳐 올해 예상 성장률의 절반에도 미치지 못할 것이라는 전망이 나왔습니다.보험연구원은 오늘(22일) '2027년 보험산업 전망과 과제' 세미나에서 이같이 전망했습니다.보험산업 성장률은 올해 예상치인 8.0%보다 4.5%포인트(p) 하락할 것으로 추정했습니다.2025년(11.0%) 이후 하락세가 이어지는 것입니다.전체 보험료 규모는 299조 원으로 생명보험 수입보험료는 2.3%, 손해보험의 원수보험료는 4.5% 증가할 전망입니다.퇴직연금을 제외하면 생보 4.0%, 손보 5.0%로 높아질 것으로 봤습니다.생보는 보장성 보험을 중심으로 성장세를 이어갈 전망입니다.손보는 장기손해보험의 장기인보험을 중심으로 성장하되 증가율이 소폭 둔화될 것으로 보입니다.자동차보험은 올해 보험료 인상 효과 약화로 3.0% 증가할 것으로 추정됩니다.보험료 증가액의 89%는 생명보험의 보장성 보험, 손해보험의 장기손해보험에 집중될 것으로 보입니다.보험연구원은 내년 시행될 수수료 체계 개편, 보험법인대리점(GA) 운영위험 평가제도, 기본자본비율 제도, 계리가정 선진화 등 규제는 성장 여력을 단기적으로 제한할 수 있다고 분석했습니다.내년 과제로 기존 보장의 수익 기반을 강화하는 동시에 노후 소득, 건강·돌봄, 기업 위험 등 새로운 성장 영역으로 자원을 재배분해야 한다고 제언했습니다.보험연구원은 "보험회사는 보장과 서비스의 연계, 계약군별 자산·부채 및 유동성 관리, 보험금 청구·지급 업무의 재설계 등을 추진해야 한다"고 말했습니다.정책적으로는 신사업 업무 범위와 서비스 품질 기준 정비, 자체 위험 및 지급 여력 평가체제(ORSA) 개선 계획의 이행력 확보, 인공지능(AI)과 외부 위탁 통제권 확보 등을 뒷받침해야 한다고 덧붙였습니다.김헌수 원장은 개회사에서 "리스크 관리 역량을 키워 보장 갭을 메우고 소비자가 체감하는 성장을 이뤄야 한다"며 소비자 신뢰를 강조했습니다.(사진=보험연구원 제공, 연합뉴스)