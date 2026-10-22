[에디터픽] 짓기만 하면 끝? "좁아 터져!".."순서가 틀렸잖아" 제대로 엇박자

경기 시흥의 장현지구입니다.



1만 8천 가구가 들어선 신도시급 공공택지지구로 2024년 본 단지가 준공됐습니다.



입주 2년이 지났지만 주변 도로는 입주 전 그대로입니다.



[전형우/기자 : 시흥 장현지구에서 서울로 향하는 도로인데 여전히 편도 2차선 수준입니다.]



택지 조성 때 도로를 확장하고 교차로를 만드는 등 광역 교통 개선 대책이 마련됐지만, 계획했던 7개 도로는 2032년에야 공사가 모두 끝날 예정입니다.



[시흥 장현지구 주민 : 출근 시간대에 많이 좁아서 복잡하다고. 이쪽 길은 여기 양쪽으로 다 너무 좁아서 차가 막혀서...]



LH가 진행한 수도권 중소 공공택지 사업에서 주민 거주와 관련된 기반 시설 96개 중 52개는 입주 이후에야 완공되는 것으로 나타났습니다.



올해 12월부터 입주가 시작되는 3기 신도시도 사정이 비슷합니다.



인천 계양지구 인근의 한 도로입니다 편도 2차선으로 도로가 좁은 데다 Y자형 교차로에 차들이 뒤엉키며 심한 체증이 벌어집니다.



올해까지 도로를 넓히고 교차로를 개선할 예정이었지만 인천시 인허가가 미뤄지면서 준공이 2030년으로 밀렸습니다.



하남 교산지구에서도 인허가가 지연되면서 이미 1, 2년 전 끝났어야 할 도로 10개의 개통이 2030년에서 2032년까지 미뤄진 상태입니다.



3기 신도시 5개 지구의 광역 교통사업 89개 가운데 69개가 착공에 들어가지 못했고, 8개는 추진 일정이 아직 정해지지 않은 것으로 파악됐습니다.



[강대식/국회 국토교통위원 (국민의힘) : 입주 전에 필요한 교통 시설부터 우선 추진을 하고, 지연되는 사업은 예산과 행정 절차를 집중 지원해서 개통 시기를 앞당겨야...]



주택만 지어놓고 도로와 교통 시설을 제때 공급하지 못하면 입주민 불편이 커지고 주택 공급 효과도 반감될 수밖에 없는 만큼 인허가 처리 기간 단축 등 사업 일정을 철저히 관리해야 한다는 지적입니다.



집 지어놓고 길은 8년 뒤에?…입주민 울리는 '뒷북 공급' (2026.10.21 8뉴스)



(취재 : 전형우, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 임우식·강동철, 영상편집 : 이소영, VJ : 정한욱, 제작 : 디지털뉴스부)