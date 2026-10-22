송혜교X공유X노희경 조합 온다…넷플릭스 '천천히 강렬하게', 12월 11일 공개

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노희경 작가와 배우 송혜교, 공유의 만남으로 기대를 모은 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'가 오는 12월 11일 전 세계 시청자들을 만난다.22일 넷플릭스는 오리지널 시리즈 '천천히 강렬하게'(극본 노희경, 연출 이윤정)의 12월 11일(금) 공개 확정 소식과 함께 공개일 발표 포스터를 선보였다.'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린다. '꽃보다 아름다워', '그들이 사는 세상', '그 겨울, 바람이 분다', '괜찮아, 사랑이야', '우리들의 블루스' 등을 집필한 노희경 작가가 4년여 만에 선보이는 신작이다.송혜교는 가난했던 어린 시절을 지나 음반 산업에 뛰어드는 '민자' 역을 맡았으며, 공유는 '민자'의 곁을 지키며 꿈을 위해 함께 내달리는 소꿉친구 '동구' 역으로 호흡을 맞춘다. 여기에 당돌한 매력으로 성공을 향해 나아가는 '민희' 역의 김설현, 신인 가수를 스타로 만드는 당대 최고의 작곡가 '석길여' 역의 차승원이 합류해 강력한 연기 시너지를 예고한다.공개된 포스터는 턴테이블을 중심으로 인물들의 다채로운 삶을 파노라마처럼 담아냈다. 가난했던 어린 시절을 지나 웨이터 일을 비롯해 다양한 일을 겪고 신입 매니저로 성장해 가는 민자와 동구의 모습부터, 반짝이는 눈빛으로 노래하는 민희, 색소폰을 연주하는 석길여, 절박하면서도 흥이 넘치는 표정으로 노래하는 '양자' 역의 이하늬, 지난 세월의 희로애락을 품은 '말순' 역의 나문희까지 명품 배우진의 강렬한 존재감이 시선을 사로잡는다.이 시대 최고 '딴따라'들의 찬란하고 뜨거운 성장을 그릴 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)