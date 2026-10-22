[자막뉴스] 이코노미 끊고 비즈니스 누워 '버티기'…끝까지 "나 베이징대 법대생이야!"

이코노미석 항공권을 구매한 중국인 여성이 비즈니스석을 무단으로 차지한 채 승무원의 이동 요구를 거부하다 경찰에 의해 강제로 끌려 나가는 영상이 공개돼 비난받고 있습니다.



최근 SNS에는 중국 베이징 서우두 국제공항에서 발생한 여성 승객의 비즈니스석 무단 점유 사건 촬영 영상이 공개됐습니다.



당시 이코노미석 항공권을 구매한 중국인 여성 A 씨는 항공기가 이륙을 위해 활주로로 이동하던 중 비어 있는 비즈니스석을 발견하고 자신의 자리에서 이동해 좌석을 차지했습니다.



이 모습을 본 승무원들이 원래 좌석으로 돌아갈 것을 여러 차례 요구했지만 여성은 이를 거부하며 소란을 피웠습니다.



결국 항공기는 이륙을 중단하고, 승무원들은 여성에 하차를 요구했습니다.



하지만 넓은 좌석에 누워 담요까지 덮고 있던 A 씨는 이를 무시하고 자리에서 끝까지 버텼습니다.



A 씨는 몸을 뒤로 젖히고 소리를 지르는 등 거세게 저항했지만, 결국 승무원의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 기내 밖으로 끌려 나갔습니다.



특히 A 씨는 이 과정에서 "나 베이징대학교에서 법학과 학생"이라는 취지의 발언까지 한 것으로 전해졌지만 실제 재학 여부는 확인되지 않았습니다.



서우두 공항 공안국은 공식 발표에서 해당 승객이 항공기가 활주하는 동안 승무원의 제지를 무시하고 다른 객실 좌석을 강제로 점유했으며, 자리를 옮기라는 요구에도 응하지 않았다고 밝혔습니다.



경찰은 항공편의 안전과 질서를 보장하기 위해 항공사가 해당 승객의 탑승을 거부했고, 관련 법규에 따라 여성을 기내에서 데리고 나왔다고 설명했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)