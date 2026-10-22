[자막뉴스] '내 운명은 내가 정한다'…또다시 돌아온 '부캉이' 다시 내보낸다

부산 북항 친수공원 인공 수로에서 한 달 넘게 머물다가 어제(21일) 당국의 3차 유도 작업으로 수로 밖까지 나갔던 상어 부캉이가

또다시 수로 안쪽으로 돌아왔습니다.



오늘(22일) 오전 부캉이는 북항 친수공원 제1~2보도교 사이 수로에서 모습을 드러냈습니다.



부캉이는 어제 저녁 6시쯤 당국의 3차 유도 작업 끝에 수로 밖으로 이동했지만 수로 입구 근처에서 계속 맴돌았습니다.



어젯밤 11시쯤에는 수로 재진입을 막기 위해 설치한 1차 차단막 부유 시설 안쪽으로 들어온 모습이 목격됐습니다.



당국은 어제 폭 3~4m 정도의 부유 시설에 그물을 고정해 부캉이가 수로 안쪽으로 되돌아오는 걸 막으려 했습니다.



그러나 부캉이가 이 구조물을 통과해 다시 수로 안쪽으로 진입한 겁니다.



부캉이는 오늘 오전 기준 1차 차단막인 부유 시설과 2차 차단막인 그물 사이 약 가로 30m, 세로 30m 구역을 반복해서 돌아다니고 있는 걸로 알려졌습니다.



부캉이가 왜 다시 돌아왔는지 이유는 아직 밝혀지지 않았습니다.



당국은 부캉이가 제한된 공간에서 받는 스트레스를 줄이기 위해 우선 2차 차단막 한쪽을 개방해 오갈 수 있도록 할 예정입니다.



또 수중 드론을 투입해 정확한 원인을 파악한 뒤 오늘 부캉이를 다시 수로 밖으로 내보내는 작업을 진행할 예정입니다.



부캉이는 앞서 지난 2일 2차 유도 작업 때도 부산항국제여객터미널 쪽 수로 끝까지 밀려났다가 하루 만에 그물을 넘어 수로로 돌아왔습니다.



(취재 : 박세원, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)