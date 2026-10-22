추미애 지사-시장군수협의회 임원단 간담회…도비 분담률 논의

▲ 경기도지사-시장군수협의회 임원단 간담회

추미애 경기도지사는 21일 도담소(옛 도지사 공관)에서 경기도시장군수협의회 임원단과 간담회를 갖고 재정 문제 해결에 협조를 당부했습니다.시장군수협의회 임원단은 최대호(안양시장) 회장을 비롯해 민경선(고양시장)·김보라(안성시장)·서태원(가평군수)·임병택(시흥시장) 부회장, 전진선(양평군수) 감사, 정명근(화성시장) 대변인 등으로 구성됐습니다.추 지사는 "내년도는 지방채를 한도까지 다 발행한다고 가정하더라도 1조 원 넘게 재정이 부족한 상황"이라며 "지역별로 집중해야 할 사업도 다르고 비중이 다를 것이다. 재정력도 시군별로 격차가 크기 때문에 필요성, 재정 부담 정도 등을 소통을 통해서 세심하게 봐야 한다"고 말했습니다.이어 "도비 보조율을 일괄적으로 몇 퍼센트로 정한 것은 아니다. 시군이 처한 여건들을 개별적으로 사업의 비중과 함께 살펴보겠다"며 "협의회를 통해 의견을 경청할 것이고 얼마든지 수정도 가능하다"고 설명했습니다.이에 대해 최대호 회장은 "도민의 삶과 직결되는 민생 분야 예산이 위축되지 않도록 경기도와 시군이 함께 지혜를 모아야 된다"며 "31개 시군을 연결하는 실질적인 소통창구로서 시군의 목소리를 충실히 전하며 역할을 해나가도록 하겠다"고 말했습니다.경기도는 내년도 시군과의 협력사업 도비 보조율(분담률)을 30%로 낮추고 시군 재정 여건에 따라 차등 보조하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.간담회에서는 반도체 특수에 따른 추가 세수 등을 활용한 미래대응기금에 대해서도 논의가 이뤄졌으며 추 지사와 임원단은 지방재정이 축소되지 않는 방향으로 기금이 운용돼야 한다는 데 뜻을 같이했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)