중국 시진핑, 북한 김정은에 답전…"세대 이어 서로 지켜주고 도와"

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▲ 북한 국가우표발행국이 지난 6월 8∼9일 평양에서 열린 김정은 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 기념하는 50원짜리 우표를 발행했다고 조선우표사가 지난 7월 7일 전했다.

시진핑 중국 국가주석이 중국 국경절(건국기념일) 77주년을 맞아 김정은 국무위원장이 보낸 축전에 답전을 보내 양국 간 친선관계 강화 의지를 재확인했습니다.시 주석은 지난 20일 김 위원장에 보낸 답전에서 "중조(북중) 두 나라는 산과 강이 잇닿아 있으며 세대를 이어 친선적이고 운명을 함께하면서 서로 지켜주고 도와주는 것은 시종 중조 관계의 뚜렷한 특징"이라고 말했다고 조선중앙통신이 오늘(22일) 보도했습니다.이어 올해 6월 방북을 계기로 한 북중정상회담으로 "중조 관계의 심화발전과 관련해 일련의 중요한 공동인식을 이룩하고 전략적 인도를 진일보 강화했다"고 평가했습니다.그러면서 "중국 측은 조선(북한) 측과 함께 전통적인 중조 친선을 빛내이고 정치적인 호상신뢰를 공고히 하며 실무 협조를 확대발전시키고 의사소통과 조률을 밀접히 진행해 두 나라 인민의 복리를 증진시키고 지역과 세계의 평화와 발전에 적극적인 공헌을 할 용의가 있다"고 강조했습니다.시 주석은 북한의 체제 발전에 대한 지지도 표명했습니다.시 주석은 "우리는 조선이 사회주의의 새로운 전면적 발전기를 펼쳐나가고있는데 대해 기쁘게 보고 있다"며 "총비서 동지(김정은)를 수반으로 하는 조선노동당의 굳건한 영도 밑에 조선의 사회주의 위업이 반드시 새로운 국면을 끊임없이 개척해나가리라 믿는다"고 말했습니다.앞서 김 위원장은 중국 국경절 77주년인 1일 시 주석에게 축전을 보내 북중 간 혈맹관계를 부각하면서 양국의 전통적인 친선 관계를 더욱 발전시키고 공동의 이익을 고수하겠다는 의지를 강조했습니다.북중 관계는 북러 밀착으로 2024년 한때 냉각기를 겪었으나 김 위원장의 중국 전승절 열병식 참석과 올해 시 주석의 방북을 거치며 관계 복원에 속도를 내고 있습니다.양국은 이달 신압록강대교를 개통하는 등 교류·협력이 확대되는 모습입니다.(사진=조선우표사 홈페이지 캡처, 연합뉴스)