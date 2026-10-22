'김민재 45분' 뮌헨, UCL 홈경기서 아스널과 무승부

▲ FC 바이에른 뮌헨 선수들

김민재가 전반만 소화한 독일 프로축구 바이에른 뮌헨이 잉글랜드 챔피언 아스널과 무승부를 거뒀습니다.뮌헨은 22일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전에서 아스널과 2대 2로 승부를 가리지 못했습니다.뮌헨의 한국 국가대표 김민재는 UCL에서 두 경기 연속 선발 출전했으나 전반만 소화하고서 요나탄 타와 교체됐습니다.점수 1대 1로 팽팽하던 시점이었습니다.뮌헨은 악재를 안고 경기를 시작했습니다.마이클 올리세가 앞선 경기 퇴장으로, 요주아 키미히는 가족 장례로 결장했고, 루이스 디아스도 선발 전열에서 빠졌습니다.아스널 역시 전반 10분 만에 팀 내 공동 득점 선두인 부카요 사카가 허벅지를 부여잡고 쓰러지는 불운을 겪었습니다.사카는 곧바로 못 뛰겠다는 신호를 벤치에 보냈고, 에베레치 에제가 교체로 투입됐습니다.에제는 전반 25분 마르틴 외데고르의 침투 패스를 받아 선제골을 터뜨렸습니다.'골잡이' 해리 케인이 뮌헨의 해결사를 자처했습니다.케인은 전반 35분 중원을 가르는 침투 패스로 알폰소 데이비스에게 기회를 제공했고, 데이비스는 골문 하단 구석으로 밀어 넣어 동점 골을 뽑아냈습니다.케인은 후반 16분에는 직접 얻어낸 페널티킥으로 역전 골을 뽑았습니다.앞서 케인의 결정적 슈팅이 아스널 위리엔 팀버르의 팔에 맞아 핸드볼과 페널티킥 판정이 내려졌습니다.케인은 아스널 상대 통산 23경기에서 16골을 기록하며 '천적 관계'를 이어갔습니다.케인은 또 UCL 10경기 연속골을 기록했습니다.크리스티아누 호날두(알나스르)가 레알 마드리드(스페인) 소속으로 세운 UCL 최다 11경기 연속골 기록에 한 골 모자랍니다.아스널은 후반 37분 빅토르 요케레스와 패스를 주고받은 데클런 라이스가 낮게 깔린 슈팅으로 마누엘 노이어가 지킨 골문을 열어 2대 2를 만들었습니다.무패를 이어가며 승점 7(2승 1무)을 마크한 아스널은 7위, 뮌헨은 14위(승점 5·1승 2무)에 자리했습니다.이한범이 벤치를 지킨 클뤼프 브루게(벨기에)는 랑스(프랑스)와 홈 경기에서 3대 0으로 크게 이겼습니다.한스 바나컨(전반 48분), 호아킨 세이스(후반 5분), 카를루스 포르브스(후반 27분)가 연속골을 쐈습니다.(사진=게티이미지)