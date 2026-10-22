미국, 후티 공격 임박했나…사우디 체류 공무원·가족 대피령

▲ 공습을 받은 사우디아라비아 리야드 킹칼리드 공항

도널드 트럼프 미국 행정부가 현지시각 21일 사우디아라비아에 체류 중인 미 정부 직원들에게 철수 명령을 내렸습니다.이번 철수 명령을 두고 사우디와 교전 중인 예멘의 친이란 후티 반군에 대한 미군의 군사작전이 임박한 것 아니냐는 전망이 나옵니다.로이터 통신은 이날 "미 국무부는 걸프 지역 전역의 미 대사관에 근무하는 일부 직원 및 가족에 대한 철수 명령을 발령할 준비를 하고 있다"고 미 당국자 3명을 인용해 보도했습니다.이 조처는 후티 반군과의 적대 행위 재개 가능성에 따른 것이라고 로이터는 전했습니다.사우디 수도 리야드에 위치한 미국 대사관은 리야드 공항을 포함해 최근 사우디에 대한 후티의 공격이 발생하자 추가 공격 가능성에 대한 경보를 발령한 바 있습니다.토미 피곳 국무부 대변인은 이날 엑스에 로이터 보도에 대해 "부정확하다"면서도 "국무부는 사우디에 체류 중인 필수 인력을 제외한 미 정부 직원 및 가족에 대해 철수 명령을 했다"고 확인했습니다.피곳 대변인은 "이란의 지원을 받는 후티는 사우디에 갈수록 더 적대 행위를 하고 있으며, 여기에는 민간인 사상자와 심각한 교통 차질을 야기하는 민간 공항 및 기타 핵심 인프라에 대한 공격이 포함된다"고 설명했습니다.그는 그러면서 "국무부 직원과 그 가족의 안전과 보안은 여전히 우리의 최우선 과제이며, 우리는 그들을 보호하고 지원하기 위해 필요한 모든 조처를 계속할 것"이라고 밝혔습니다.사우디와 후티는 2014년 후티가 예멘 수도 사나를 장악한 뒤 전쟁을 벌여왔으며, 지난 7월 사나 공항 공습을 계기로 후티가 2022년 체결한 휴전 종료를 선언한 뒤 양측 무력 충돌이 격화하고 있습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 13일 소셜미디어 트루스소셜에 "후티 반군이 매우 나쁘게 행동하고 있다"고 지적한 뒤 "선거가 끝난 뒤에도 나는 그 자리에 있으며, 절대로 잊지 않을 것"이라며 중간선거 뒤 후티에 대한 군사 공격 재개를 시사한 바 있습니다.하지만, 미국은 트럼프 집권 2기 초반인 지난해 초 수개월간 폭격을 벌였으나 후티를 축출하지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)