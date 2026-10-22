[단독] 병역특례 받고 아파트 특공까지…8명 수혜

<앵커>



아시안게임 메달 하나로 '우수선수 특별공급'을 통해 아파트를 경쟁 없이 특별분양받은 사례가 꽤 있다고 전해드렸습니다. 이런 특공을 받은 선수 가운데 8명은 병역특례의 혜택까지 받은 것으로 확인됐습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



인천의 이 아파트는 지난 2021년 분양 이후 5년 만에 실거래가가 2배 뛰었습니다.



[인근 공인중개사 : (분양가) 3억대 후반에서 4억 초반, 84 기준으로. 이게 이제 따블 (2배)로 올라간 거고요.]



일반청약 경쟁률은 43대 1이었지만 전 국가대표 선수 A 씨는 '우수선수 특별공급 제도'를 통해 경쟁 없이 분양을 받았습니다.



세계선수권대회와 유니버시아드대회 등 입상 실적이 있었기 때문인데, 7년 전에는 '아시안게임 단체전 메달'로 병역특례도 받은 것으로 확인됐습니다.



병역부터 주택까지 '혜택 시리즈'가 된 셈인데, 최근 5년간 아파트 특공 혜택을 받은 선수 72명 가운데 A 씨처럼 병역특례까지 받은 선수는 모두 8명으로 나타났습니다.



병역과 유관한 남성 선수 41명만 따로 보면 5명 중 1명꼴이었습니다.



어제(21일) 대한체육회 국정감사.



이런 선수들을 위한 특례에 대해 특혜라는 지적이 잇따랐습니다.



핸드볼 국가대표 출신인 임오경 민주당 의원은 아시안게임 병역특례의 폐지를 주장했습니다.



[임오경/민주당 의원 : 군 면제 이거 아시안게임 폐지해야 된다고, 저도 같은 생각입니다. 병역 면제를 위해서 운동 시작했나요?]



[유승민/대한체육회장 : 아닙니다.]



유승민 대한체육회장은 국가대표의 소양 교육이 부실한 점은 인정하면서도 병역특례의 폐지에는 신중한 입장을 밝혔습니다.



[유승민/대한체육회장 : 아마추어 선수들이 굉장히 많이 있거든요. 그런 선수들의 목소리도 반영이 돼서….]



지난 아시안게임에서 '군 면제 세리머니' 등 부적절한 언행으로 비판을 받은 종목의 단체나 개인 선수에 대해 징계위 개최와 같은 엄중한 조치가 검토돼야 한다는 요구도 많습니다.