서울 '아침 5도' 초겨울 추위…곳곳 한파특보

<앵커>



오늘(22일) 아침 출근길은 전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려졌습니다. 여의도 나가 있는 기상캐스터 연결해서 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 확실히 추워진 게 느껴지는데 날씨 자세히 전해주시죠.



<기상캐스터>



어제와는 확실히 공기의 결이 다릅니다.



제가 이렇게 목폴라 티와 겨울 코트까지 입고 나왔는데요.



어제보다 강한 바람은 조금 잦아들었지만 공기가 워낙 차가워서 이렇게 서 있기만 해도 금세 열이 빠져나가는 것이 느껴집니다.



오늘 출근길 두툼한 외투로 보온에 각별히 신경 써주셔야겠습니다.



북쪽에서 강한 한기가 밀려들면서 내륙 많은 곳에 한파특보가 내려졌습니다.



강원 산지를 제외하면 올가을 첫 한파 특보입니다.



현재 대관령과 제천, 봉화는 영하권 기온을 기록하고 있고요.



서울도 5.5도를 보이는 등 대부분 지역 어제 아침보다 5도에서 크게는 10도가량 기온이 떨어졌습니다.



이에 내륙 지역은 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있어 농작물 관리에 유의하셔야겠습니다.



오늘 낮 기온도 보시면 서울 16도, 대전 17도로 평년을 1도에서 6도가량 밑돌겠습니다.



오늘 전국 하늘은 맑고 쾌청하겠습니다.



오늘과 내일 반짝 춥다가 주 후반에는 평년기온을 회복하겠고요.



내일과 모레는 남부에, 일요일과 월요일에는 충청 이남과 강원 영동에 비가 내릴 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)