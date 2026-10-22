'신선식품·취급주의' 상자 속…'고양이 고기' 판매글에 '발칵'

국내 베트남인 온라인 커뮤니티에 고양이 고기를 판매한다는 글이 올라와 논란이라고요?



최근 국내 거주 베트남인들이 이용하는 온라인 커뮤니티에 '고양이 고기'라는 설명과 함께 판매를 암시하는 게시물이 올라왔습니다.



게시물에는 털이 벗겨진 고양이 사체로 보이는 사진과 함께 "개인 메시지로 연락하면 보내주겠다"는 내용이 적혀 있었는데요.



사진 속 스티로폼 상자에는 '신선식품', '취급주의'라는 한글 포장용 테이프도 붙어 있었습니다.



다만 현재까지 실제 판매가 이뤄졌는지, 어떤 경로로 확보됐는지 등은 확인되지 않았습니다.



현행 동물보호법은 정당한 사유 없이 동물을 죽이거나, 유실·유기 동물을 포획해 판매하거나 죽이는 행위 등을 금지하고 있는데요.



관련 행위가 확인될 경우 처벌 대상이 될 수 있습니다.



(화면출처 : 페이스북)