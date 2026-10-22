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"노래 지도가 취미"…'윤석열-김건희 듀엣 영상' 화제

고희경 기자
작성 2026.10.22 07:37 수정 2026.10.22 08:12 조회수
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먼저 윤석열 전 대통령 부부가 함께 노래를 부르는 과거 영상이 화제가 되고 있는데 누가 공개한 건가요?

김건희 씨의 수행비서로 일했던 정지원 전 대통령실 행정관이 최근 자신의 SNS에 윤 전 대통령 부부가 함께 노래를 부르는 영상을 올렸습니다.

영상에는 자택으로 추정되는 공간에서 두 사람이 뮤지컬 '오페라의 유령'의 한 곡을 함께 부르는 모습이 담겼는데요.

정 전 행정관은 김건희 씨의 취미 가운데 하나가 윤 전 대통령의 노래를 지도하는 것이었다며 두 사람이 함께 듀엣곡을 연습했다고 소개했습니다.

정 전 행정관은 지난 8월 SNS 계정을 만든 뒤 윤 전 대통령 부부의 개인적인 일상과 관련된 사진과 영상을 잇따라 공개하고 있는데요.

일각에서는 오는 31일 김 여사의 구속 기간 만료를 앞두고 우호적인 여론을 만들기 위한 것이 아니냐는 해석도 나오고 있습니다.

(화면출처 : 정지원 전 행정관 SNS)
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