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지하철 혼자 쓰나…'소음 빌런' 벌금 '18만 원' 물린다?

이강 기자
작성 2026.10.22 07:22 조회수
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'이어폰 안 끼면 18만 원 벌금'이라는 소식까지 왔습니다.

버스나 지하철에서 옆 사람이 이어폰 없이 영상 보고 음악을 듣는다면 어떨까요?

이런 '소음 빌런', 참 불편한데요.

영국 정부는 이어폰을 안 끼면 18만 원 정도의 벌금 카드까지 꺼내 들었습니다.

지방 교통 당국이 대중교통 안에서 소음을 유발하는 승객에게 최대 100파운드, 우리 돈으로 약 18만 원의 과태료를 부과하는 지침을 영국에서는 마련했습니다.

아무래도 이 문제를 심각하게 영국에서 받아들이는 이유는 여론조사에서 살펴볼 수 있습니다.

응답자 약 88%가 열차에서 음악을 소리 내서 트는 행위를 용납할 수 없다고 답했던 겁니다.

우리나라도 비슷하죠.

서울교통공사에 따르면 열차 내의 소음 관련 민원은 2022년 8,000여 건이었는데요.

지난해는 1만 1,000여 건으로 증가했습니다.

그리고 올해 상반기에만 7,500건이 접수됐다고 합니다.

사안에 따라서 소란 행위에 대한 제지나 퇴거가 가능하기는 하지만 직원이 도착하기 전에 당사자가 내리거나 음량을 줄인다면 적발하기가 어려운데요.

더불어 사는 세상, 제발 타인을 좀 생각했으면 좋겠습니다.

(화면출처 : BBC 앤디 버넘 영국 총리 SNS)
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