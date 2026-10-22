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'4억 원' 뜯어내더니…카페에서 '금' 기다리다 '덜미'

이강 기자
작성 2026.10.22 07:15 조회수
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'투자하면 큰 수익을 얻을 수 있다', 이런 말들 과연 가능할까요?

아무래도 사기 소식인 것 같죠.

한 여성이 주식 투자 사기, 주식 리딩 투자사기 피해자들로부터 4억 원을 가로챘는데요.

결국 경찰에 붙잡혔습니다.

지난달 서울의 한 호텔 카페입니다.

한 여성이 커피를 주문하고 누군가를 기다리는 것 같습니다.

이 여성이 기다리는 건 1억 3,400만 원 상당의 금이었습니다.

여성은 '투자하면 큰 수익을 얻을 수 있다'는 주식 리딩 투자 사기에 속은 피해자들에게 금융회사 직원인 것처럼 접근해서 금을 받아 챙겼던 겁니다.

범행 횟수만 5번이고 피해 금액은 총 4억 원에 달했습니다.

경찰은 CCTV 영상을 분석하고 주변 탐문 수사를 벌여서 여성의 신원을 특정했고요.

이후 위치 추적을 이어가던 중 여성이 지인과 함께 음식점을 찾은 사실을 확인하고 현장에서 여성을 검거했습니다.

여성은 검거된 뒤에도 범행을 부인했지만 결국 구속됐다고 전해집니다.

(화면출처 : 유튜브 서울경찰)
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