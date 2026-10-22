'빨대' 빼고 '국화꽃' 꽂았다…'소방관 추모 영상' 화제

빨대 빼고 국화꽃 한 송이.



부천 화재 현장에서 고 김진석 소방위가 순직하는 안타까운 일이 있었습니다.



정치권에서는 빨대 등을 거론한 발언이 또 논란이 되고 있죠.



이런 가운데 현직 소방관 유튜버가 김 소방위를 애도하는 영상을 만들어 화제를 모으고 있습니다.



물이 담긴 유리잔이 있습니다.



빨대가 하나 꽂혀 있고요.



근조 리본을 단 소방관이 컵에 있던 빨대를 빼고 국화꽃 한 송이를 꽂습니다.



그리고 조용히 자리를 떠납니다.



이어 '고 김진석 소방위 님의 명복을 빕니다'라는 추모 문구가 나옵니다.



'소방관 삼촌'이라는 이름으로 유튜브에서 활동하는 진천소방서 소속의 나경진 소방교, 지난 20일 1분 8초 분량의 이런 영상을 올렸습니다.



영상 설명란에는 '국민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 소임을 다하신 고 김진석 소방위님의 명복을 빈다'며 '화재 현장에서 활동한 동료 선후배들의 빠른 회복을 기원한다'고 적었습니다.



최근 논란이 된 추미애 경기지사, 부승찬 더불어민주당 의원의 소방 재정 관련 발언을 연상시키기도 합니다.



이 영상은 현재 조회 수 60만, 댓글은 2,900개에 달하며 큰 관심을 받고 있습니다.



(화면출처 : 유튜브 소방관 삼촌)