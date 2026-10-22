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'천만 달러 사나이' 김시우, 1년 만에 국내 무대 출격

서대원 기자
작성 2026.10.22 08:15 조회수
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올해 미국 PGA 투어에서 한국 선수 최초로 한 시즌 상금 1천만 달러를 돌파한 김시우 선수가 1년 만에 국내 대회에서 팬들과 만납니다.

PGA 투어 통산 4승의 김시우는 올 시즌 우승은 없지만 세 차례 준우승에 1천27만 달러, 136억 원의 상금을 벌어들였는데요.

국내 KPGA 투어와 유럽 투어 공동 주관으로 오늘(22일)부터 열리는 '제네시스 챔피언십'에 출전합니다.

[김시우/PGA 투어 선수 : 국내 팬분들께 이렇게 인사드릴 수 있어서 너무 좋고, 세계적인 선수들과 좋은 플레이하면서 좋은 모습 많이 보여드리도록 하겠습니다.]

올해 메이저 대회 '디 오픈' 우승자인 뉴질랜드의 라이언 폭스와 임성재 선수도 출전하는 이번 대회에는 총상금 53억 원, 우승 상금 9억 원의 국내 최고 상금이 걸렸습니다.

(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 박정삼)
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